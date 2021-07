Ved det seneste kontrolbesøg kunne Fødevarestyrelsen konstatere, at der var ophængt en forkert kontrolrapport på Fuglebjerggaard, som Camilla Plum ejer og driver. Foto: Allan Nørregaard

Ny sur smiley: Kogekone får nu politiet på nakken

Gribskov - 02. juli 2021 kl. 11:15 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Den kendte kogekone Camilla Plum har endnu en gang måttet indkassere en sur smiley fra Fødevarestyrelsen. Denne gang skruer styrelsen bissen på og melder samtidig Camilla Plum til politiet. Årsagen er, at hun har fået en sur smiley ved tre ud af de fire seneste besøg på Fuglebjerggaard. Dermed kan styrelsen tage skærpede sanktioner i brug.

Læs også: Kogekone får igen sur smiley

Camilla Plum ejer og driver Fuglebjerggaard mellem Helsinge og Græsted. Her driver hun blandt andet planteskole, netbutik og kogeskole.

Den sure smiley skyldes, at styrelsen ved det seneste besøg på Fuglebjerggaard den 25. juni kunne konstatere, at den seneste kontrolrapport - med en sur smiley - fra 20. maj, ikke var ophængt. I stedet hang der kontrolrapporter fra 20. november 2020 og 29. januar - begge med glade smileyer.

Rapport lå på kontor I kontrolrapporten står der:

»Virksomheden havde følgende bemærkninger: medarbejder oplyser, at han ikke har modtaget den i køkkenet. Under tilsyn finder medarbejder den tilsendte kontrolrapport på ejers/camillas kontor og denne blev straks hængt op.«

Styrelsen konstaterede dog samtidig, at egenkontrollen var bragt i orden. Desuden var varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning og varmholdelse kontrolleret uden anmærkninger.

Det er ikke mere end et par uger siden, at Camilla Plum fik en sur smiley på grund af toiletforholdene i den butik på Nørrebro i København, hvor hun sælger fødevarer fra Fuglebjerggaard.

Ingen dokumentation I maj var den også gal. Da indkasserede hun også en sur smiley, og styrelsen skrev i sin rapport:

»Virksomheden har åbent i cafe, afholdt arrangementer, take away samt produktion af marmelade, pickles og chutney i april og maj. Virksomheden har ikke dokumenteret varemodtagelse og nedkøling i hele perioden. Virksomheden har kun 5 målinger på køleopbevaring samt 2 målinger på opvarmning. Målingerne er fremvist på notesblok. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi styr på.«

Fødevarerejseholdet kontrollerede også hygiejnen - både i forbindelse med håndtering af fødevarer og rengøring - i Camilla Plums køkken, bageri, lager og butik. Her var der ingen anmærkninger.

I februar fik Camilla Plum også en sur smiley, da hun solgte citronmyrteblade på sin hjemmeside og skrev, at citronmyrte havde en række medicinske egenskaber. Det er i strid med reglerne og kostede en bøde på 5000 kroner.

I fjor fik hun flere sure smileyer, senest i november, da hun i alt fik bøder for 12.000 kroner. Hun kunne ikke fremvise dokumentation for »egenkontrollens gennemførelse og resultater ved produktion af fødevarer for afholdte arrangementer på Fuglebjerggaard, produktion af fødevarer til Landshop og ved afholdte arrangementer uden for Fuglebjerggaard«.

Køkken blev lukket

Da Fødevarestyrelsen var på besøg hos Fuglebjerggaard i juni 2020, var den også helt gal.

Her blev køkkenet lukket med omgående virkning. Styrelsen konstaterede blandt andet, at der ikke var rindende vand i en håndvask i køkkenet. Der var massiv forekomst af mug på bøtter med fødevarer i bunden af et køleskab. Samtlige døre til køkkenet, produktionslokalet og 'bageri' stod åbne under kontrolbesøget.

Der var massiv forekomst af mug i vinduerne i køkkenet. Stor mængde vand og jord på gulvet i produktionskøkkenet, ligesom Camilla Plum røg i produktionslokalet under produktion af blandt andet salat og kogning af bønner, pakning af bønner og påbegyndt produktion af trifli.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Camilla Plum.

