Ny skoleleder efter 24 år

Gribskov - 03. september 2019 kl. 06:10 Af Camilla Nissen

For næsten 100 år siden blev Alme Skole bygget som en offentlig skole for de børn, der boede rundt omkring på landet. Men da den blev udkonkurreret af de større skoler i Græsted og Gilleleje, tog en gruppe forældre initiativ til at drive skolen videre som friskole med en kristen profil. Siden har skolen nydt større og større opbakning og er gået fra fem-syv elever i hver klasse, da den tidligere skoleleder, Peter Skov Thomsen, tog over for 24 år siden, til nu at være en skole med 210 elever - cirka 21 i hver klasse. Den størrelse har den ny skoleleder Anders Vestergård, der kommer fra et job som afdelingsleder på Nordstjerneskolen, ikke tænkt sig at justere synderligt.

- Jeg har ikke en ambition om at skolen pludselig skal vokse til det dobbelte. Jeg kommer fra en skole, der er fire gange så stor, og det tiltaler mig, at alle kender hinanden. Pedellen kender børnene, og de kender ham. Og børnene banker allerede på hos mig og spørger, om jeg kan hjælpe dem. Der står også elever og vinker ind til mig, siger han og føler sig tydeligt godt tilpas i sit nye kontor.

Elevtilgangen gennem de forgange år vidner om, at det kristne grundlag ikke er gået af mode, tvært i mod, og den profil bliver der heller ikke pillet ved. Anders Vestergård ser det som en vigtig del af den måde, eleverne bliver klædt på til at møde verden, der venter efter skoletiden - og det er måske vigtigere end nogensinde før at kende sig selv og sit ståsted.

- Det kristne værdigrundlag er baseret på næstekærlighed og en tro på det bedste i mennesket. Jeg tænkte, at jeg var nødt til at prøve at være leder for en skole med en så klar profil. Jeg tror, at noget af det, børn har brug for i vores samfund i dag, er at de kender sig selv og forstår deres egen historie. Det er et godt fundament i en tid, hvor alt går hurtigt, med Trump på twitter og alt det, der findes på de sociale medier. Så vi vil gerne være med til at give eleverne en ordentlig dannelse. Der er nogle værdier gemt i de kristne dyder, som kan hjælpe dem med at træffe de rigtige beslutninger, siger han.

Han understreger, at man ikke skal sige fadervor som optagelsesprøve til skolen.

- Der er en stor bredde. Alle er velkomne. Vi skal rumme de børn, der er her, siger han.

Rolig udvikling

At han ikke vil ændre på profilen, betyder ikke, at der ikke skal ske udvikling med Vestergård ved roret.

- Jeg har en drøm om at lave skoleudvikling. Jeg drømmer om at have mere fokus på projektorienteret undervisning og moderne læringsformer. Men jeg skal lige stikke en finger i jorden og have medarbejderne med, og så kan vi stille og roligt udvikle nogle ting, siger han.

- Vi skal ikke stå stille og læne os tilbage. Vi skal hele tiden stille og roligt være i udvikling, siger han og nævner blandt andet samarbejde med lokale virksomheder som noget af det, han gerne vil udvikle.

Han peger på, at der måske er 50 procent af eleverne, der vil få jobs, der ikke findes i dag. Her kommer kendskabet til sig selv igen på banen.

- Så hvad skal vi egentlig klæde dem på til? Hvad er væsentligt at lære. Jeg mener, det er vigtigt at lære at samarbejde, at lære at lære - at kunne omstille sig og lære nyt, at lære udvidet social intelligens og være god til at kommunikere - og så igen at give børnene en ballast: At de kender sig selv, så de kan tage stilling til, hvad de bliver udsat for, siger han.

Et andet vigtigt fokus, der allerede nu eksisterer på skolen, er trivsel. Et område, han også gav meget opmærksomhed i sit job på Nordstjerneskolen, hvor man i udskolingen satte trivsel på skoleskemaet.

- Vi vil være en skole, hvor alle kan lide at gå i skole. Jeg tror ikke, man kan lære noget, hvis man ikke trives. Eleverne skal være glade, mens de er her, siger han.

Vestjysk trommeslager

Anders Vestergård er 44 år. Han har tidligere været ansat 13 år på Johannesskolen i Hillerød som lærer. Derefter kom han til jobbet som afdelingsleder på Nordstjerneskolen i Helsinge. Han kommer oprindeligt fra Vestjylland og er nu bosat i Ølsted. Han er gift og har to drenge på 11 og 13 år. I sin fritid sejler han og spiller trommer i bandet nor:lyd.