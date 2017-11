Kommunens rådgivere påpeger, at der er risiko for svamp i det tag, som ønskes genbrugt på den nyrenoverede skole. Foto: Karl Erik Frederiksen

Ny skole til 104 millioner bygges med nedslidt tag

Gribskov - 20. november 2017

Når Gilbjergskolen i Gilleleje om godt to år og til en pris på 104 millioner kroner skal stå gennemrenoveret med nye lokaler, en højloftet aula og en 1.600 m2 stor ny tilbygning til udskolingselever, så bliver det med et brugt tag på toppen af store dele af skolen.

I en rapport, som rådgivningsvirksomheden Bascon har udarbejdet for Gribskov Kommune, fremgår det, at taget på Gilbjergskolen på Parkvej er så slidt og har haft så mange skader, at det reelt ikke kan betale sig at bruge det, når skolen skal renoveres.

»Tagets stand, skadeshistorik og isoleringsgrad gør, at det ikke er rentabelt at genbruge dele af den eksisterende tagkonstruktion ved en modernisering af skolen,« fremgår det af rapporten, som Frederiksborg Amts Avis er i besiddelse af.

Ikke desto mindre bliver taget ikke udskiftet i forbindelse med en større renovering af skolen.

Det skyldes, at noget af taget stadig er i rimelig forfatning og kan klare mindst ti år endnu, fortæller Astrid Damgaard Ravnsbæk, teknisk direktør i Gribskov Kommune.

- Nogle steder har taget det skidt, og nogle steder er det okay. Det handler om at bruge pengene fornuftigt, og når der er steder, hvor taget kan holde ti år mere, så er det ikke nødvendigvis fornuftigt at skifte det nu, siger hun.

I rapporten, hvor store dele af skolen er gennemgået, fremgår det blandt andet, at der er fundet utætheder i tagkonstruktionen, og at der i skolens hovedbygningen er trængt fugt ind. For at stoppe skaden er der lagt nyt tagpap, som dog kun delvist har udbedret problemet.

Utæthederne og fugten betyder, at »risikoen for svamp er særdeles høj«, fremgår det af rapporten. Der er dog ikke fundet svamp endnu, oplyser Gribskov Kommune.

For at finde ud af, om eller hvor der er svamp, er der brug for en »fuldstændig fjernelse af tagpap og isolering«, fremgår det af Bascons rapport.

Sådan en undersøgelse har Gribskov Kommune dog valgt ikke at gennemføre, men der er afsat penge til en taggennemgang, og hvis der bliver fundet svamp eller opstår andre problemer, bliver de løst, forklarer Astrid Damgaard Ravnsbæk til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi siger ikke, at taget er tip top på alle områder. Hvis der undervejs opstår uforudsete ting, hvad der stor risiko for i bygninger af den alder, så må vi tage problemerne i den takt, de opstår, siger hun.