Ny selvtræningsordning får kritik: For ufleksibelt og dyrt

Gribskov - 06. september 2021 kl. 04:06 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Efter en lang coronanedlukning åbner Gribskov Kommunes plejecentre nu igen for brug af træningsredskaber for borgere, der bor i eget hjem - den såkaldte selvtrænings-ordning. Men det bliver i en ny model, hvor træningstiden bliver indskrænket, hvor man skal være medlem af Gribskov Seniorcenter for at træne, da seniorcenteret fremover vil stå for ordningen og uddanne instruktører. Og så skal man desuden melde sig på et selvtræningshold, så man ved på forhånd, hvor mange der møder op.

- Mange er skuffede Den model falder ikke i god jord hos flere brugere af ordningen. Blandt andre Bjarne Mørz, der ikke længere har lyst til at være en del af ordningen, da han mener, man er kommet for langt væk fra den oprindelige tanke om fleksibel træning.

- Der er mange, der er skuffede, fordi vi hidtil har haft en god ordning. Jeg har ikke lyst til at være på et hold, for jeg har mit eget program, jeg har fået af læge og kiropraktor efter en hofteoperation. Og når man også skal booke sig ind og finde et hold, hvor der er plads, ligesom man skal være medlem af seniorcenteret - det har jeg ikke lyst til, siger Bjarne Mørz, der altså hidtil har været en af de mange brugere af ordningen.

Han nævner også prisen. Ordningen bliver nemlig dobbelt så dyr, da et medlemskab af seniorcenteret koster 600 kroner - hvor prisen før var 300 kroner.

Bjarne Mørz fortæller, at han har talt med mange i sin omgangskreds, der nu ikke længere ønsker at træne, blandt andet fordi det kræver, at man melder sig på et hold.

- Og mit hovedargument er, at vi ellers har lige så meget berettigelse til at komme der som plejehjemsbeboere har, mener Bjarne Mørz.

Også Olga Brodersen fra Helsinge er stærkt utilfreds med den nye model.

- Vi er mange, der havde set frem til at genoptage selvtræningen på Helsingegården, og vi gik ud fra, at der blev åbnet igen, efter at restriktionerne er ophævet. Det var derfor med stor skuffelse, at vi i e-boks fik en melding fra kommunen om, at vores fleksible ordning bliver bureaukratiseret, skriver hun i et debatindlæg, hvor hun også gør opmærksom på, at det i sidste ende kan betyde, at man ældre helt vil droppe træningen.

Til Frederiksborg Amts Avis fortæller hun desuden, at hun heller ikke har tænkt sig at benytte sig af den nye model, hvor man er tvunget til at blive medlem af seniorcenteret. Hun har sågar oprettet en afstemning på Facebooksiden »Os der bor i Helsinge« som alternativ til en underskriftsindsamling mod den nye ordning.

For meget pres på Faktisk er det netop ordningens store popularitet med 881 brugere fordelt på plejecentrene, der er en af årsagerne til, at man har været tvunget til at finde en ny model, lyder det fra formand for ældre, social og sundhed, Birgit Roswall (V). Særligt Helsingegården, hvor 509 selvtrænere bruger faciliteterne, er under pres, fordi man samtidig har lukket det midlertidige genoptræningscenter Toftebo og dermed også står med genoptræningen på Helsingegården.

- Det er ærgerligt, men det har været en udfordring, primært på Helsingegården, fordi der er sket et ændret behov for at bruge faciliteterne. Der har været en stor tilgang af ældre og et øget pres på faciliteterne. Også fordi der på Helsingegården er et anderledes tryk på brugen af træningsfaciliteterne, fordi vi nu har rehabiliterende pladser på stedet, hvor borgere i disse pladser skal kunne gå ned og træne, siger Birgit Roswall.

Ordningen er også ændret for at give mulighed for en øget rengøring af faciliteterne, og det skal fortsætte, selvom corona snart ikke længere anses for en samfundskritisk sygdom, påpeger udvalgsformanden.

- Det er klart, at når vi har set positive resultater af coronarestriktioner omkring øget rengøring, så har det også en indflydelse på andre sygdomme. Vi vil gerne udnytte den viden til også fremover at have den samme hygiejnestandard, fordi med øget rengøring minimerer vi sygdomme generelt, og derfor har vi lavet denne anbefaling, siger hun.

Birgit Roswall håber, at mange alligevel vil tage imod den nye løsning - og alternativt påpeger hun muligheden for at bruge foreningsfitness i blandt andet Vejby og Blistrup.

- Og hvis det kniber med økonomien, har vi oprettet en pulje, hvor man kan søge om at få dækket nogle udgifter til kontingent, ligesom man kender det fra idrætspas til børn, siger hun.