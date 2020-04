Camilla Nissen har været ansat ved Frederiksborg Amts Avis i 10 år og tiltræder nu i nyt job som lokalredaktør. Foto: Allan Nørregaard

Ny redaktør kender sit lokalområde

Gribskov - 16. april 2020 kl. 15:22 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

34-årige Camilla Nissen tiltræder som lokalredaktør ved Frederiksborg Amts Avis og sn.dk i Gribskov Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Camilla Nissen ved, hvad hun går ind til, når hun pr. 1. maj overtager jobbet som redaktør ved Frederiksborg Amts Avis' redaktion i Gribskov Kommune.

De seneste 10 år har hun været journalist samme sted med Karl Erik Frederiksen som sin nærmeste chef. Det er ham, hun afløser, da han går på pension.

Da hun tiltrådte for 10 år siden, var hun helt nyuddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus med praktik på Ritzaus Bureau. I første omgang gjaldt det alene om at få et job.

- Det startede med at være et vikariat, så jeg havde vist ikke de store forestillinger, men det passede mig simpelthen så godt med det job, fordi vi her er så tæt på det, vi skriver om, siger Camilla Nissen.

Avisens redaktion ligger centralt i Helsinge, for enden af Østergade lige over for stationen.

Aktuelt er hun dog afskåret fra at passe sit job på helt normal vis, da hun som så mange andre for det meste arbejder hjemmefra og må ty til telefoninterviews.

- Jeg glæder mig til en mere normal hverdag, så jeg kan komme ud at møde nogle af de mennesker, jeg taler med, siger hun.

Camilla Nissen er vokset op på et landbrug i Bylderup 15 kilometer fra Tønder i Sønderjylland. Vejen ind i journalistikken blev grundlagt efter studentereksamen fra Tønder Gymnasium.

Mens hun arbejdede som landpost i 2004 og 2005 var hun samtidig ungdomsjournalist på ugeavisen i Tønder, inden hun startede på selve journalistuddannelsen i 2006. Undervejs i sin uddannelse var Camilla Nissen også både journalist og redaktør på Nyhederne på De Danske Studenterradioer.

I februar 2010 startede hun som vikar på Frederiksborg Amts Avis og blev fastansat allerede den 6. april 2010.

- Jeg har altid godt kunne lide at skrive og at tale med mennesker, og man må sige, at begge dele bliver opfyldt til fulde på Frederiksborg Amts Avis, og det har bare været supergodt fra dag et. Det har nærmest været som om, det job var skræddersyet til mig, siger Camilla Nissen, der lægger vægt på både at følge de politiske beslutninger i Gribskov Kommune og de konsekvenser, beslutningerne har i lokalsamfundet.

- I det her job får man også forståelse for, hvad byrådsbeslutninger betyder for et lokalsamfund, og hvordan de påvirker hverdagen for borgerne. Det gør det meningsfyldt at skrive om, siger Camilla Nissen.

Når 34-årige Camilla Nissen ikke har travlt på sit job fylder familien godt i fritiden, med manden Rune, der er journalist på Ritzaus Bureau og parrets to børn, Bjørn og Amalie.