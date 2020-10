Ny popup-kunst i Filetfabrikken

Udstillingen viser nogle af de mange stilarter, som Timm Dinesen elsker at kaste sig ud i. Gennem årene har han eksperimenteret med forskellige materialer, der hver for sig og kombineret giver mulighed for differentierede udtryk. Timm Dinesen udstiller denne gang mere end 40 nye værker, der aldrig tidligere har været udstillet. Dette vidner om en produktiv kunstner, der elsker at skabe: