Ny plan på vej: Derfor har Rema 1000 travlt

Gribskov - 15. december 2020 kl. 08:57 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Det var et enigt udvalg, udvikling, by og land, i Gribskov, der for nylig med et par streger afskar supermarkedskæden Rema 1000 fra at flytte den eksisterende butik i Gilleleje.

Rema 1000 har en butik på Alfavej i Gilleleje. Men kæden ønsker at flytte butikken til området ved Gilleleje Hallen og Bøgebakken - få hundrede meter fra den nuværende placering.

Flytningen kan imidlertid ikke blive til noget, hvis kommunens forslag til ny kommuneplan bliver vedtaget i begyndelsen af næste år.

Store annoncer Derfor forsøger Rema 1000 med store annoncer og en underskriftsindsamling at gøre opmærksom på, hvad projektet egentlig går ud på.

- Vi vil gerne blive klogere på - og også gøre politikerne klogere på - om der er en folkelig opbakning til vores projekt og vores tanker i Gilleleje by, siger Jonas Vestermann, som er udviklingschef i Rema 1000.

Politikerne i udvalget for udvikling, land og by har besluttet, at dele af den kommende kommuneplan skal i forhøring frem til januar. Som en del af det arbejde er der blandt andet lavet en afgrænsning af bymidterne i Helsinge, Græsted og Gilleleje. I både Helsinge og Græsted er der mest tale om teknikaliteter - men i Gilleleje bliver der altså sat en stopper for Rema 1000's planer.

Udvikling mod havnen Lige nu kan projektet principielt lade sig gøre - hvis man altså ser bort fra, at butikskæden mangler en byggeretsgivende lokalplan.

- Den afgrænsning, vi laver nu, er i princippet den samme, som man blev enige om i 2017 med et stort samskabende arbejde i Gilleleje. Vores overvejelser har været: Skal vi fortætte byen eller lade den brede sig. Langt de fleste synes jo, at det er en god idé at koncentrere bymidten så meget som muligt, siger Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov, som er formand for udvalget.

Hun peger på, at politikerne i stedet åbner for byudvikling ud mod vandet i Gilleleje:

- Til gengæld udvider vi jo mulighederne ned mod havnen. Vi vil gerne skabe dynamiske bymidter, hvor vi ikke udvander butiksarealerne. Jo mere spredt en by bliver, des mere kan man frygte, at man mister en del af butikslivet. Det ønsker vi ikke, siger Pernille Søndergaard.

'Utidssvarende' Rema 1000 kalder den nuværende butik for utidssvarende:

- Det er en gammel og utidssvarende butik, og vi kan ikke være den bekendt, har Jan Poulsen, direktør i Rema Butiksudvikling, tidligere sagt til Ugeposten.

Butikskæden vil derfor opføre en helt ny og større butik ved hallen og rundkørslen. Projektet rummer flere parkeringspladser, end butikken har brug for - og tanken er, at både kunder og besøgende til byen kan parkere der, hvorefter de kan gå langs en nyrenoveret Møllegade til handelsgaden Vesterbrogade.

Projektets arkitektoniske udtryk i gule teglsten vil spille sammen med Kulturhavnen, som er en af naboerne, understreger butikskæden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Handels- og Turistforeningen i Gilleleje. Formanden for foreningen, Henrik Magelund, har i den seneste uge ikke besvaret telefonopkald eller sms'er.

Foreningen har imidlertid tidligere i Ugeposten udtrykt skepsis over for Rema-projektet.