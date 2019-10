Skolebestyrelsen for Ramløse Skole ser positivt på, at udskolingselever fra Ramløse Skole fremover skal skifte til Bjørnehøjskolen i stedet for Nordstjerneskolen som et led i budgetforliget. Foto: Camilla Nissen.

Ny plan for udskolingsbørn

Det vigtigste er, at Ramløse forbliver en selvstændig skole. Sådan siger formand for skolebestyrelsen på Ramløse Skole, Monica Sonne, når man spørger om hendes holdning til, at skolen som en del af budgetforliget fremover skal sende elever til Bjørnehøjskolen i 7. klasse - eller som der står i budgettet; være fødeskole til Bjørnehøj.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her