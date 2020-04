Se billedserie Carporten med de røde tegl giver naboerne gener, mener byggeklageenheden. I baggrunden et af de glaspartier, som Planklagemnævnet i oktober sidste år erklæret ulovlige og i strid med Annisses bevarende lokalplan. Foto: Karl Erik Frederiksen

Ny ommer i sag om omstridt hus

Gribskov - 08. april 2020 kl. 14:04 Af Karl Erik Frederiksen

Endnu inden, at politikerne i Gribskov Kommune, har taget hul på drøftelserne om den afgørelse, som Planklagenævnet kom med i oktober sidste år vedrørende en af de mest omtalte byggesager i Gribskov Kommunes historie, klagesagen vedrørende Kirkestræde 5 i Annisse, kommer der nu en ny afgørelse vedrørende samme ejendom. Den ny afgørelse gælder udelukkende ejendommens carport med tilhørende depot. Den fastslår, at Gribskov Kommune har handlet i strid med byggeloven ved at give tilladelsen.

Dermed er tilladelserne til først store glaspartier og andre bygningsmæssige forhold på hovedhuset erklæret for ulovlige og i strid med den bevarende lokalplan for Annisse, og nu (30. marts, red.) kommer en afgørelse fra Byggeklageenheden under Nævnenes Hus om, at husets carport og det tilhørende depot er opført i strid med byggeloven, blandt andet fordi den er opført uden naboorientering og fordi, bygherren har hævet grunden så meget, at byggeriet giver væsentlige gener for mindst én naboejendom.

I første omgang gav kommunen på datoen 22. marts 2016 byggetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med tilhørende carport og depot. Kommunen trak dog tilladelsen tilbage 12. januar 2017, da man blev gjort bekendt med, at man skulle have orienteret naboerne om planerne. Da kommunen 3. maj 2017 gav tilladelse til et ændret projekt, var carporten ikke med i tilladelsen. Den blev først givet 19. september samme år - på et tidspunkt, hvor bygningen var næsten færdigopført.

Tilladelserne gav anledning til flere klager, blandt andet fra Annisse Lokalråd, Annisse Borgerforening og naboerne. De to nærmeste naboer indgav desuden en særligt klage over carportbyggeriet, som de mente gav dem mange lysmæssige gener.

Byggeklageenheden siger nu, at den ene klager - nu afdøde tidligere borgmester og byrådsmedlem Flemming Møller - ikke var berettiget til at klage over carporten, fordi afstanden mellem hans ejendom og carporten er 23 meter. Derimod var den anden nabo fuldt berettiget til at klage, fordi afstanden mellem carporten og skellet ind til naboen er mindre end tre meter. »Det kan derfor ikke afvises, at ejerne af denne ejendom bl.a. bliver påført væsentlige skyggegener,« står der i afgørelsen.

Kirkestræde ligger op til Annisse Kirke som den øverst beliggende af de gamle landsbygader. Fra denne gade skråner arealet ned mod Arresø, og på nogle af de øverste grunde kan måles store niveauforskelle inden for skellinjerne. Diusse forhold tages der hensyn til i byggelovens bestemmer. På skrånende grunde eller grunde med større niveauforskelle skal kommunalbestyrelsen i følge bestemmelserne fastsætte de niveauplaner, som bygningshøjden skal måles ud fra. Fastsættelsen skal tage hensyn til terrænforholdene på de tilstødende grunde og karakteren af den omliggende bebyggelse. Begge dele har kommunen undladt, da den gav tilladelsen, hedder det.

Derfor skal kommunen nu genbehandle byggetilladelserne til både carporten og til selve huset, som nu har fungeret som familiebolig i cirka to år.