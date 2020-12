Se billedserie Indehaverne af Café Sef i Helsinge, Yvet Kalling Thøisen og Sef Aytac, har besluttet sig for at lave take-away i nedlukningsperioden, der varer indtil 3. januar. Foto: Camilla Nissen

Ny nedlukning: »Det bliver en underlig måned«

Gribskov - 08. december 2020 kl. 04:02 Af Claus Johansen og Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

På Cafe Sef i Helsinges gågade sidder indehaver Yvet Kalling Thøisen få timer efter regeringens udmelding og planlægger at tilbyde gæsterne take-away under corona-nedlukningen, der træder i kraft onsdag.

- Vi skal finde på noget i hvert fald. December betyder meget - vi mister kontakten med vores gæster, og vi skal aflyse de små reservationer under 10 personer. Det bliver en underlig december måned, som vi ikke kender, og det påvirker os på alle mulige led og kanter som for alle andre, siger hun.

I modsætning til i foråret, da restaurationsbranchen måtte lukke helt ned for både inden- og udendørsservering, vil Yvet Kalling Thøisen og hendes mand, Sef Aytac, denne gang forsøge sig med take-away.

- Der var rigtig mange af vores gæster, som savnede os sidst. De havde ikke glemt os, og det var vældig rart. Så vi tænker, vi vil prøve med take-away som alle andre, siger Yvet Kalling Thøisen.

- Vi må få det bedste ud af det.

Vigtig måned December med dens julefrokoster normalt er en vigtig måned omsætningsmæssigt i restaurationsbranchen, fortæller Yvet Kalling Thøisen.

- Man går jo selvfølgelig indtægtsmæssigt fuldstændigt ned. Vi lever af vores forretning, og vi er foreløbigt nødt til at sende 4 ansatte hjem på onsdag. Take-away er jo også noget anderledes, end hvis det er hos os selv, hvor vi hygger og har vores traditioner. Den 23. har vi også tradition for, at de fleste gæster kommer og siger god jul.

- På et tidspunkt skal vi nok kunne søge kompensation, men problemet er, at det lader vente på sig ind i det nye år. Det går ikke lynstærkt med sådan noget, siger Yvet Kalling Thøisen.

Koster dyrt I Gilleleje er Kulturhavnens restaurant, Bolværket, ved at finde ud af, om de også skal sælge gæsterne take-away indtil den 3. januar, hvor nedlukningen er planlagt indtil.

- Vi er tvunget til at lukke biografen og kiosken. Vi har den sidste bioforestilling tirsdag aften. Restauranten lukker også, og lige nu er de ved at afgøre, om de kører videre med take-away, siger Jens Møller Andersen, leder af Kulturhavn Gilleleje.

Lukningen af Kulturhavnen kommer til at koste dyrt, forudser han:

- Vi kommer til at miste en indtægt på 15.000-200.000 kroner her i december, som vi jo ikke ved, hvor vi finder. Der var planlagt nogle fede biografpremierer her i december, som vi regnede med ville give os en god belægning, siger lederen.

Der er stadig store omkostninger, der skal betales:

- Vi er jo en selvejende og selvfinansierende fond, og vi har stadig en række grundlæggende omkostninger, som vi skal betale. Det kommer til at knibe nu. Vi er rigtig glade for, at vores sponsorer har hængt ved. Men nu kan det godt være, at vi må appellere til vores gæster og faste brugere. Der står ingen banker og siger, at I godt må låne nogle millioner af os, siger lederen.

Kulturhavnen appellerer derfor til, at brugerne vil støtte kulturhuset:

- Vi håber, at folk vil købe nogle gavekort og klippekort og melder sig ind i Kulturhavnens Venner. Det nytter ikke noget at miste modet. Vi må holde fast og prøve at finde nye veje, siger Jens Møller Andersen.