Ny motorvej: Fire år med 80 km/timen

Bilisterne skal formentlig indstille sig på, at hastighedsgrænsen bliver sat ned til 80 km/timen, mens det fysiske arbejde med at forlænge motorvejen foregår.

- Normalt vil vi sætte hastigheden ned, formentlig til 80 km i timen. Vi er måske nødt til at snævre vejbanerne lidt ind, og der foregår formentlig arbejde i begge sider af vejen. Men vi er jo heldige her, at der er tre spor, som man kan køre på, så vi forventer, at trafikken kan opretholdes nogenlunde normalt. Der kan måske blive noget i forbindelse med, at et par af broerne skal skiftes, siger projektleder Rasmus Larsen, Vejdirektoratet.