Politikerne sagde nej til at placere 10. klasse på gymnasiet. Modelfoto: Colourbox

Send til din ven. X Artiklen: Ny model på vej: - 10. klasse må gerne være en fed ting for de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny model på vej: - 10. klasse må gerne være en fed ting for de unge

Gribskov - 21. maj 2021 kl. 04:01 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Der er brug for en helt ny model for 10. klasse, så tilbuddet bliver attraktivt for de unge. Det er baggrunden for, at udvalget for børn, idræt og familie nu har sendt to forslag i høring, der skal give de unge lyst til at vælge tilbuddet, lyder det fra udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V).

- Tanken er at få lavet et 10. klassecenter, hvor man som ung tænker, at det vil jeg virkelig gerne. Det må gerne være en fed ting for de unge at gå i 10. klasse, siger hun og peger på, at de unge selv har været inddraget i at udtænke de nye modeller.

- Vi har gennem et stykke tid arbejdet med forskellige scenarier for den fremtidige 10. klasse. Vi har nu valgt at sende to forskellige modeller i høring, inden vi træffer den endelige beslutning, siger hun.

- Sidder man som nuværende eller kommende 10. klasseselev, så må man rigtig gerne sende et høringssvar, uddyber hun.

Kompetenceudvikling Begge modeller giver plads til, at de unge kan finde ud af, hvilken vej de ønsker at gå - samt at skærpe forskellige kompetencer.

- Vi ønsker en 10. klasse, som er attraktiv for de unge, som har brug for mere afklaring eller behov for at videreudvikle deres kompetencer. Det, mener vi at begge de modeller, vi sender i høring, kan give, men på forskellig vis, siger hun.

De to modeller, der er sendt i høring, lægger begge op til, at ungdomsskolen i høj grad skal være en medspiller. I den ene model skal tilbuddet endda være organiseret under Gribskov Ungdomsskole med folkeskolen og UU-vejledning som partnere. I den anden model er tilbuddet organiseret under folkeskolen, med ungdomsskolen og UU som partnere.

Begge modeller vil have generel fokus på faglig opkvalificering, personlig udvikling, brobygning, bredt lokalsamarbejde og afklaring i forhold til videre ungdomsuddannelse.

Under ungdomsskolen vil der være særligt fokus på den afklarende del gennem et bredt og varieret tilbud med en høj grad af projektorienteret tænkning, hvor mange kompetencer kan afprøves. Hvis det organiseres under folkeskolen, vil der omvendt være særligt fokus på den faglige opkvalificering og den personlige udvikling, så eleven bliver rustet til videre ungdomsuddannelse.

Nej til gymnasie-placering Politikerne kunne også have valgt at gå videre med en model, hvor tilbuddet var placeret på Gribskov Gymnasium, men det ønskede udvalget ikke.

- Der var bred enighed i udvalget om, at 10. klasse er forankret i folkeskolen. Og hvordan den så skal være det - det prøver vi nu at finde ud af. Hvis vi placerede tilbuddet på gymnasiet, kunne det skræmme nogle af de elever, som absolut ikke ønsker at gå gymnasievejen, og hele formålet er at få skabt et attraktivt tilbud, som de vil vælge til - for det har vi set, at de ikke har gjort endnu. Det vil vi gerne have gjort op med, siger Natasha Stenbo Enetoft.

På sigt ønsker udvalgsformanden, at 10. klasse bliver placeret for sig selv i et ungemiljø.

- For mit vedkommende handler det også om, hvordan vi kan få skabt et ungemiljø, der sikrer, at det vælges til, og at det bliver et 10. klassecenter, der ligger for sig selv, men det kræver selvfølgelig nogle penge, så det kan komme ad hoc. Lige nu handler det om at få skabt et tilbud, der ikke kun vælges, fordi man for eksempel har behov for højere karakterer, men fordi man synes, det lyder fedt og gerne vil lave noget andet, inden man skal videre i uddannelse, siger hun.

Hun peger på, at det er et godt tilbud i en tid, hvor de unge oplever et større og større præstationspres.

- Jeg kan godt forstå, hvis man har præstationsangst i forhold til at vide, hvilken retning man skal. Det kan være, at man i løbet af 10. klasse finder ud af, at man hellere vil gå en anden vej, end man oprindeligt havde tænkt. Det skal der være plads til, siger hun.

De to modeller sendes i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg på kommunens folkeskoler, Ungeråd, Fælleselevrådet, Gribskov Gymnasium og Handicaprådet. Høringsperioden er fra d. 12. - 26. maj 2021. Udvalget for børn, idræt og familie behandler sagen igen den 8. juni 2021.

En ny organisering af 10. klasse forventes at træde i kraft fra skoleåret 2022-2023.