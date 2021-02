"Erfaring viser, at det mindsker risikoen for fejl. Det mindsker også spild af medicin," lyder det fra udvalgsformanden. Modelfoto: Adobe Stock

Ny medicinpakning skal reducere fejl

Gribskov - 15. februar 2021 kl. 10:15 Kontakt redaktionen

Fremover skal medicinen i sygeplejen og på plejehjem været pakket i doser - såkaldt dosispakning. Det har ældre, social og sundhedsudvalget besluttet. Det betyder, at medicinen bliver maskinpakket på apoteket i små poser, der hænger sammen i en rulle. Det skal gøre det lettere og mere sikkert for borgeren at tage den rette medicin på det rigtige tidspunkt, oplyser formand for udvalget ældre, social og sundhed, Birgit Roswall. Der er flere fordele ved dosispakning, lyder det i en pressemeddelelse:

- Erfaring viser, at det mindsker risikoen for fejl. Det mindsker også spild af medicin. Der bliver kasseret mindre, både fordi medicinen ikke bliver for gammel hos borgeren, og fordi borgeren kun får og betaler for medicin til 14 dage. Det er også mere hygiejnisk, fordi det bliver pakket af en maskine. Og endelig frigør det tid hos social- og sundhedsassistenterne og sygeplejerskerne, som de så kan bruge på borgerrettede opgaver, siger Birgit Roswall.

Formanden understreger, at borgere, der har behov for daglig hjælp til at tage medicin, stadig vil få denne hjælp, selvom de får deres medicin dosispakket.

Målgruppen for dosispakket medicin er borgere, som ikke har fået ændret medicinen i de seneste tre måneder, og hvor sygeplejepersonalet og lægen vurderer, at borgeren er egnet til at få dosispakket sin medicin.

Cirka 275 borgere i kommunens sygepleje vil kunne overgå til dosispakket medicin. På plejecentrene vil det være cirka 150 borgere.

Fra på mandag bliver de første borgere, der kan blive omfattet af ordningen, orienteret nærmere. Det gælder både borgere på plejehjem og i eget hjem.

