Ny mand bag rattet i Gribskovs brandbiler

"Vi kommer til at se på, hvad der er godt for både borgere og erhvervslivet. Alle vores brandmænd er jo ansat på deltid, så vi er helt afhængige af et godt forhold til erhvervslivet. De skal jo lade brandfolkene løbe, så snart alarmen går," forklarer han.

Umiddelbart kommer borgerne ikke til at mærke forskel, når nytårsklokkerne markerer, at det er 1. januar. Brandfolkene er de samme, og det samme gælder materiellet. Som ved andre skilsmisser er der en bodeling, og brandbilerne - som er relativt nye - bliver derfor holdende på de to brandstationer i Helsinge og Gilleleje.

"Vi skal udvikle et læringsmiljø. Det skal være slut med en nul-fejls-kultur - vi skal kunne erkende vores fejl, og vi skal ikke være bange for at lave fejl. Vi laver alle sammen fejl, og dem skal vi naturligvis lære af. Jeg kan også forestille mig, at vi kommer til at bede andre stationer om at komme og give os feedback på vores arbejde her i Gribskov," siger Jesper Ingeman-Petersen.