Ny legeplads lader vente på sig: Nu tager ildsjæle sagen i egen hånd

Mens en ny trafiklegeplads i Helsinge lader vente på sig, tager forening nu sagen i egen hånd. De vil bygge legeøer op gennem gågaden

Gribskov - 17. september 2020

- Det vigtigste for mig er, at vi får en hurtig proces.

Sådan lød det fra udvalgsformand Pernille Søndergaard, da hun i maj fortalte om planerne om at bygge en ny legeplads i Helsinge midtby. Håbet var, at opførelsen ville være i gang inden for et par måneder. Men her fire måneder efter er de første spadestik til legepladsen, der skal ligge på Nytorv op ad gågaden, stadig ikke taget.

- Jeg er spændt på, hvad der sker. Nu er det igen på politiske hænder. Det skulle gå 'hu-hej, vilde dyr'. Og nu står vi her igen. Det er meget kendetegnende for kommunen. Når det skal gå virkelig stærkt, trækker det i langdrag, fordi det ikke lige var, som man havde forventet. Og så sker der ikke noget, siger Kamilla Barslund, formand for foreningen 'Helsinge - Danmarks bedste børneby'.

Beslutningen om at lave en ny legeplads blev taget ovenpå corona-nedlukningen. For at sparke gang i livet i Helsinge midtby, ørermærkede politikerne har for at sparke gang i livet i Helsinge gågade som følge af corona-nedlukningen afsat 1,5 mio. kr. til en ny trafiklegeplads.

- Tanken er god. Men for mig at se er det lidt til grin at sætte nogle folk - mig og Conny (formand for Gadekærforeningen) - i stævne. Og vi skulle næsten have et klart idé-oplæg med økonomi og alting dagen efter. Det fik de, fordi vi knoklede for det. Hvis de havde fulgt vores oplæg, kunne de have trykket på knappen, og så havde legepladsen stået der. Så bliver man lidt træt, når der nu stadig ikke er sket noget. Der går politik og bureaukrati i den," siger Kamilla Barslund, der dog glæder sig over, at forvaltningen nu lægger op til, at dele af legepladsen kan blive trukket op i selve gågaden.

Biler bliver sat op Blandt andet har ejerne af fortorvet ud for 'Din Tøjmand' sagt, at de er positive over for at låne et areal, der støder op til butikken, ud til kommunen.

Derudover har Lions Club også tilbudt at opsætte og vedligeholde de legebiler, der tidligere har stået ud for VP Arkaden.

Af et oplæg fra forvaltningen til det politiske udvalg for udvikling, by og land fremgår ingen tidshorisont på den nye trafiklegeplads. Udvalgsformand Pernille Søndergaard kan heller ikke præcis sige, hvornår legepladsen står klar.

- Det kan administrationen bedre svare på end mig. Jeg har bare presset på politisk for, at sagen skulle komme på hurtigst muligt, siger hun.

Men i stedet for at bare at vente på administrationen har Kamilla Barslund nu taget sagen i egen hånd. Udover projektet med trafiklegepladsen har hun nu søgt Realdanias 'Underværker'-koncept om knap 700.000 kr. til en helt anden type legeplads.

Gynger er ikke nok Idéen er at skabe fire hyggelige, bæredygtige og ikke mindst lærerige legeøer op gennem Helsinges gågade.

- Vi kan ikke sætte en gynge op hele tiden. Vi er nødt til at gøre mere. Vi skal tænke på motion, leg, indlæring og mentalt velvære, samtidig med at vi integrerer leg med viden, siger Kamilla Barslund om projekt 'byglæde i børnehøjde'.

Sammen med 81 andre forslag er det projekt nu nået videre til Realdanias finale-runde.

- Der er en tidshorisont, der hedder, at hvis vi får bevilget pengene til december, så står det klar i marts. Der bliver virkelig rykket, siger Kamilla Barslund, der håber, at projektet kan være med til at samle Helsinge.

- Det bliver et projekt, hvor børnene får lov til at tage ejerskab. Kan vi få dem til det i vores bymidte, så vil man gerne åbne en forretning i fremtiden. Det er der, vi skal hen.

Kamilla Barslund og 'Helsinge - Danmarks bedste børneby' har endnu ikke søgt kommunen om tilladelse til at benytte dele af gågaden til legeøerne. Men de håber, at politikerne vil se positivt på projektet.

Pernille Søndergaard er i udgangspunktet også venligt stillet over for tanker.

- Jeg kender ikke så meget til projektet. Og vi skal altid tage stilling, hvis nogen vil bruge de offentlige arealer. Men det er altid dejligt, når borgere viser initiativ og gør det. Alle gode kræfter skal forenes, siger hun.