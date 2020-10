Ny legeplads åbner ved Kvickly

- Jeg er super-stolt. Det er ikke nyt, at Kvickly bidrager til byens ve og vel. De har været ret gode til at lave arrangementer for familier, børn og ældre. Her går de et led videre og bidrager. Selvfølgelig er der også noget forretning i det for dem, fordi legepladsen ligger på deres grund. Men at de går med på vores initiativ og aktivt gør noget for at gøre byen bedre for børnene, er fantastisk, siger Kamilla Barslund. formand for 'Helsinge - Danmarks bedste børneby'.