Ny leder til Kulturhavnen

I Kulturhavnen er der et højt aktivitetsniveau, men det er et ønske fra bestyrelsen i Fonden Kulturhavn Gillelejes, at endnu flere vil benytte Kulturhavnens faciliteter og afholde deres arrangementer i Kulturhavnen. En af Jens Møller Andersens første opgaver bliver derfor også at knytte relationer til eksterne partnere, men han skal selvfølgelig også i samarbejde med alle de frivillige drive fondens aktiviteter og samtidig have stor opmærksomhed på hele organisationens drift og administration.