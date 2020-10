Lea Peters er ny formand for Gribskovmalerne. Lige nu udstiller hun i Galleri Arthur i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Ny kunstformand: Vi skal lave kunst i øjenhøjde

Gribskov - 31. oktober 2020 kl. 07:39 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Ligesom alle andre har vi været slået ned af corona. Men nu skal der ske noget.

Det siger kunstner Lea Peters. Hun har fra 1. oktober i år været udnævnt som ny formand for Gribskovmalerne. Gribskovmalerne er en forening med 45 medlemmer, og den kan om to år fejre 70 års jubilæum. Et jubilæum, som Lea Peters har store ambitioner for.

- Vi skal allerede nu i gang med at planlægge, hvordan jubilæet skal markeres - blandt andet med nogle udstillinger, gerne nogle store udstillingssteder. Vi vil gerne nå bredt ud med vores kunst, siger hun.

- Jeg har ikke den store erfaring som formand, men jeg har ambitioner og en bestyrelse med mig, der er gammel i gårde, der bakker godt op. Jeg er stolt over, at vores forening fylder 70 år om to år, og at vi har store ambitioner.

Hun vil gerne nå længere ud med den kunst, som der produceres af de 45 medlemmer.

- Vi har et ansvar i sådan en forening for at give kunsten et godt renomme. Kunsten skal være i øjenhøjde med publikum. Det behøver ikke være guldfisk i en blender. Der er andre måder at udtrykke sig på, som når ud til publikum, mener Lea Peters, der snart flytter til Esbønderup.

Og så håber Lea Peters, at flere yngre kunstnere vil være med til at udvikle og fastholde foreningen.

- Vi vil også gerne have nogle yngre medlemmer, som kan være med til at udvikle og præge kunsten i en forholdsvis lille kommune med arrangementer og udstillinger.

- Vi har brug for at få lidt nyt til. Vi har optagelsesprøve på lørdag, og vi har brug for nogle kunstnere, der kan noget helt andet både kulturelt, oplevelsesmæssigt og socialt, siger Lea Peters.

Hun går blandt andet ind for, at kunstnerne skal få mere gavn af hinanden og have flere aktiviteter året i gennem.

- Vi kan bruge hinanden til at udveksle viden og erfaringer. Det er ikke altid, at kunstnere ønsker at dele så meget ud, men det gør vi i den her forening. Vi skal sparre med hinanden - både om, hvor vi købe pensler, men også om kunsten, siger hun.

- Og i fremtiden skal vi dygtiggøre os. Det handler om, at vi skal følge med tiden, og der bliver en diversitet med flere forskellige kunstarter. Engang var det en forening for malere, men nu er det også for skulptører, grafikere og andre.

- Og så ønsker jeg ikke, at der skal være noget fnidder-fnadder, som man næsten altid ser i foreninger. Det vil jeg gå forrest og vise, det ikke er den vej, vi skal gå, siger hun.