Når Attendos biler stopper med at køre, når aftalen med Gribskov kommune udløber 1. december, kan nye firmaer komme ind på markedet.

Ny kritik af pleje til dumpingpris

Gribskov - 14. juni 2019 kl. 10:40 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fagforbundet FOA - Forbundet for offentligt ansatte - er ikke den eneste organisation, som kritiserer Gribskov Kommune for ikke at ville sætte penge nok af til den hjemmepleje, som skal tilbydes borgerne efter 1. december i år. Nu kritiseres kommunen også af den kristelige arbejdsgiverorganisationen KA Pleje, som betegner sig selv som Danmarks største arbejdsgiver- og brancheforening for firmaer, der leverer ydelser inden for fritvalgsordningen, fremgår det af KA Plejes hjemmeside og af en pressemeddelelse fra organisationen.

Baggrunden for kritikken er, at Gribskov Kommune nu åbner op for, at nye leverandører kan komme ind på markedet - men til en pris, som er lavere end den, Kammeradvokaten mener, at opgaven skal koste. Gribskov Kommune er dog ikke det eneste sted i landet, hvor lokalpolitikerne vælger at gøre det på den måde, mener organisationen.

I følge pressemeddelelsen mener KA Plejes direktør Karsten Høgild, at man på den måde skræmmer de seriøse virksomheder, der leverer service og omsorg af høj kvalitet, væk. Det er et alvorligt anslag mod det frie valg, som politikerne har besluttet, at der skal være på ældreområdet, mener han.

Organisationen har netop rejst sag mod Herning Kommune for at gøre det samme som Gribskov ønsker at gøre.

Direktøren konstaterer, at de private virksomheder ikke får den betaling, de har krav på. Samtidig kan KA Pleje ikke få at vide, hvordan kommunerne er nået frem til timepriserne. Han forudser at flere tvister om betalingen vil resultere i retssager.

KA Pleje mener i lighed med de ansattes fagforbund FOA, at kommunernes praksis vil resultere i flere konkurser blandt de firmaer, som tilbyder hjemmepleje.

KA Pleje skulle have drøftet problemet med og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i maj, men mødet blev aflyst, da der blev udskrevet valg. Når der er dannet en ny regering, vil KA Pleje forsøge at indlede en dialog med den kommende minister for området.