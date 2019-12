Se billedserie Benny Christensen (til højre) og Jan Nordahl (i baggrunden) havde inden forhandlingerne i EU gik i gang gjort meget ud af at orientere Mogens Jensen om fiskeriet i Kattegat. Foto: Allan Nørregaard.

Ny kontrol rammer kun danske fiskere

Gribskov - 19. december 2019 kl. 03:01 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kameraovervågning er den pris, som kun danske fiskere, skal betale for at kunne lande en smule torsk fra Kattegat, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

- Det er en fuldstændig meningsløs aftale, som der slet ikke er behov for.

Sådan lyder det fra formanden for Gilleleje Fiskeriforening Jan Nordahl og direktøren for Fiskernes Filletfabrik A/S Benny Christensen.

Inden fiskeriforhandlingerne gik i gang i EU gjorde de meget ud af at sætte fiskeriminister Mogens Jensen (S) ind i situationen for fiskerne, der er hjemmehørende i Sjællands største fiskerihavn. Nu har Mogens Jensen fået forhandlet igennem, at danske fiskere, kan få lov til at fiske 80 ud af de i alt 130 ton torsk, der må fanges som bifangst i Kattegat.

Selv om de 80 ton svarer til en nedgang på 77 procent i forhold til i år, betragter ministeren det selv som en god aftale, fordi EU's rådgivere havde foreslået en kvote på nul ton.

Til gengæld skal alle danske trawlere i Kattegat nu have monteret kamera- og sendeudstyr, som kan overvåge, at der kun fanges torsk som bifangst. Udenlandske fiskere i samme farvand skal ikke have overvågning.

En af Gillelejes trawlere var i 208-2013 med i et forsøg, hvor dens fiskeri blev fulgt af et kamera. Optagelserne viste i følge Jan Nordahl, at 90 procent af alle torsk, der indfanges af trawlet, ryger ud gennem maskerne igen.

- Man kan ikke forvente at få et bedre resultat end det, som allerede er dokumenteret, siger Jan Nordahl.

Benny Christensen hæfter sig ved, at der ikke findes nogen myndighed, som har mulighed for konstant at følge optagelserne fra alle de både, der er på fiskeri. Da man sidst havde forsøg med kameraovervågning smed Miljøstyrelsen samt Fiskeri- og miljøministeriet alle data ud igen - sandsynligvis fordi de dokumenterede, at der kun fanges ganske få torsk som bifangst, siger han.