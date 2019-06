Se billedserie Svend Frandsen - sælger støttebadges med festivalens logo i håb om, at festivalen kan løbe rundt økonomisk. Foto: Karl Erik Frederiksen

Ny festival får Tisvilde til at jazze i weekenden

Gribskov - 18. juni 2019 kl. 03:57 Af Karl Erik Frederiksen

18 koncerter samt kunstfernisering, historisk vandring, wellness-massage og mulighed for at prøve stand-up-paddling står på programmet under Tisvilde Jazz Festival, som åbner fredag, skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

- Jeg ser alt i billeder. For lang tid siden så jeg for mig, hvordan Tisvilde og Tisvildeleje ser ud om et par dage. Solen skinner, det summer med mennesker i gaden, og inde i baggårdene står og sidder nogle af landets bedste musikere og spiller jazz, og går man ud om aftenen, så sidder der andre musikere inde på en café eller restaurant og spiller.

Sådan lyder det fra manden bag Tisvilde Jazzfestival, som åbner på fredag. Bagmanden hedder Svend Frandsen, og det er også ham, som sidste år stiftede Tisvilde Jazzklub som følge af en drøm eller et andet billedsyn. Han havde været inde på en jazzklub i New York og nyde både god mad og høre fantastisk god musik og mens musikerne kastede sig ud i den ene solo efter den anden så han for sig, at sådan noget også kunne ske i Tisvilde. Da han kom hjem realiserede han drømmen, og klubben har nu eksisteret et år med hjemsted på Tisvilde Kro.

- Jeg ser også for mig, at festivalen bliver en tradition, at vi hvert år skal få byen til at summe af jazz, siger Svend Frandsen, som slet ikke bor i Tisvilde - men midtvejs mellem Ramløse og Skærød.

- Jeg tager selv til Tisvilde, når jeg vil møde andre mennesker eller at have en oplevelse ud over det sædvanlige. Jeg ved også, at mange andre mennesker har det på samme måde, og at mange af dem allerede har takket mig for initiativet. De kører gerne langt for at kunne høre så megen god musik i en så lille by, siger Svend Frandsen.

- Med jazzfestivalen får Tisvildeleje en festival, som ingen kan føle sig generet af. Det meste foregår indendørs eller på gårdspladser og terrasser. Dem, der ikke bryder sig om jazz, ikke behøver at møde. Jeg tror på, at mange andre vil gøre det. Jeg er også blevet budt varmt velkommen af både lokalråd og af byens erhvervsliv. Uden denne opbakning kunne det slet ikke lade sig gøre. Det hele bliver en blanding af gratis koncerter udendørs - og koncerter, som man må betale for indendørs. I alt bliver der 18 arrangementer med tilsammen 100 musikere.

Svend Frandsen vil helst ikke tale om økonomi, men det hele hænger nogenlunde sammen i kraft af tilsagn om støtte fra det lokale erhvervsliv, musikfestvalen Musik i Lejet og Gribskov Kommune. Resten skal helst komme fra salget af nogle støttebadges, som kan købes ved spillesteder.

Fredag åbner festvalen 16:00 på Tisvildeleje Strandhotel, hvor guitaristen Casper Hjelesens trio spiller.

Om aftenen er der musik fire steder i Tisvildeleje. 19:00 Kan man vælge mellem at gå på Pension Kildegård og høre Kjeld Lauritsen All Stars, eller på Tisvilde Bistro for at høre Claudia Campagnol. 20:00 er der Jazz At Sundown ved Strandkiosken med Søren Lampe, hvorefter der klokken 23:00 kan sluttes af på Tisvilde Kro til musik udvalgt af DJ Katrine Ring.

Lørdag lægges ud med en række gratis-arrangementer. 11:00 spiller trioen Møllehøj, Anderson og Fryland på Tisvilde Kro og The JAR Trio foran DanBolig. 13:00 kan man høre sangerinden Helle Chirholm med et »Tribute to Abbey Lincoln-program. I baghaven til Tisvildeleje Bageri spiller Oilly Wallace & Johannes Wamberg Duo, og på Tisvilde Kro indtages scenen af en trio med saxiofonisten Christiona von Bülow, Pelle von Matti og Matthias Petri.

Gundekildegård (Rokkedysse Bær), Rågelejevej 46 er også med i programmet. Her kan man 14:00 høre Farum Big Band.

Veronica Mortensen går på scenen på Tisvilde Kro 15:30, mens Jesper Thilo kvartet indtager begeriets baghave klokken 16:00, mens Wamberg Kvintet spiller i Zachariassen Indretning på Olskærvej.

Lørdag aften begynder første eksklusive intimkoncert med spisning 19:00 på Rabargården i Holløse. 21:00 åbnes dørene for en koncert i Sirius House, Hovedgaden 65.

Søndag står der to indslag på programmet, inden beboerne i Tisvildeleje kan bryste sig af, at de nu også bor i en ægte jazzby. 11:00 er der søndagsbrunch op Ferie- og Udflugtscenteret Sankt Helene med The JAR Trio, mens Fryland Trio og saxofonisten Jan Harbeck giver koncert 12:00 på Pension Kildegården.

Oplysninger og billetsalg til koncerterne findes på Flexbillet.dk.

Festivalen byder også på andre ting end musik.

Fredag 10:00 er det muligt at få lidt motion enten ved at surfe, sejle i kajak, stand-up padle - eller tage en tur på mountainbike. Mødefestedet er Naturrum Tisvildeleje. Lørdag 10:00 kan man forkæle sig selv med en gang wellness-behandling på Klinik Tisvilde, Fogedgårdsvej 8, og klokken 11:00 møde op ved Strandkiosken for at følge med Chr. Friis på en guidet tur med temaet Tisvildeleje Før og Nu.

Klokken 12:00 indbyder galleri Det Er Kunsten, Hovedgaden 65, til fernisering med portrætmaleren Henrik Sandner.