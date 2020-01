Se billedserie Allan Bruhn - ny ejer og direktør for Kysthusene.

Ny ejer satser på flere konferencer og møder

Gribskov - 23. januar 2020 kl. 14:20 Af Karl Erik Frederiksen

Stifteren af IT-giganten Conscica Allan Bruhn har købt Feriehusene ved Gilleleje, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

Kysthusene skal igen være et sted, hvor firmaer, organisationer og institutioner står i kø for at holde kurser eller konferencer. Det er en af målsætningerne for den tidligere it-direktør og -iværksætter Allan Bruhn, som nu er blevet ejer af det, som en gang var Dansk Folkeferies ferietilbud ved Gilleleje.

Siden Dansk Folkeferie i 2007 begyndte at sælge ud af de i alt 88 feriehuse, som indgår i den samlede bebyggelse mellem Tinkerup Strandvej og Kattegat, har indtjeningen og belægningen på kursus- og konferencedelen været svingende.

- For tre år siden gik det godt, men det kan man ikke sige om situationen i dag. Det håber jeg, at jeg kan få gjort noget ved. Derimod synes jeg, at det går rigtig godt med restaurationen, siger Allan Bruhn, der ikke før har arbejdet i branchen.

Hans baggrund er en helt anden. Han er iværksætter i it-branchen. Han var i 2003 med til at stifte virksomheden Conscica, der udvikler it-netværk og sikkerhedssystemer, og som i dag har 700 ansatte i seks forskellige lande. Selskabet er siden blev solgt til kapitalfonden Axcel, som senere solgte det videre til fonden Nordic Capital for tre milliarder kroner.

- Det er en gammel drøn, som nu går i opfyldelse. Jeg har hele tiden haft lyst til prøve noget andet end at arbejde med it. Mine tanker har altid gået på, om det skulle være noget med et hotel eller en restaurant. Da jeg i foråret sidste år blev klar over, at ejerne af Kysthusene overvejede at sælge, har jeg tænkt, at det her sted er det helt rigtige for mig - efter 33 år i it-branchen, siger Allan Bruhn, der nu er 51 år.

Han køber stedet af Leif og Frederik Arnesen, der har ejet det i 10 år. Da de overtog det efter Dansk Folkeferie, blev det markedsført under navnet Gilleleje Feriecenter.

Handlen omfatter receptionen, konference- og mødefaciliteterne samt de øvrige centerfunktioner - herunder et udendørs og et indendørs svømmebassin - og et enkelt feriebus. De øvrige 87 huse er alle ejet af private, hvoraf nogle selv benytter husene på få aftalte uger, mens Danland lejer dem ud som ferieboliger resten af året. Når husene skal bruges i forbindelse med møder og konferencer, kan der tilbydes overnatning til 250 personer.

- Danland skal fortsat stå for udlejningen af ferieboligerne. Det skal jeg ikke blande mig i. Jeg skal mere gå op i møde- og konference-belægningen. Derfor har jeg også ansat en god medarbejder, der kan være med til at skaffe brugere af centeret, siger Allan Bruhn.

Den nyansatte er Katarina Klitten, som de seneste 16 år har været ansat som salgs og projektmanager i Bella Centeret. Centerets øvrige 12 ansatte fortsætter i deres nuværende funktioner, lige som Allan Bruhn også selv skal deltage i det daglige arbejde.

- Umiddelbart vil der ikke ske ændringer. Jeg skal først har sat mig ordentligt ind i, hvad det er, jeg har overtaget. Alt vedrørende økonomi gik i orden pr. januar, men den juridiske overtagelse sker først pr. 1. februar, siger han.