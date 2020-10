Ny direktør i Kvickly: Jeg vil være kundens advokat

Når man spørger til hans visioner for butikken, påpeger han, at han i første omgang skal danne sig et overblik og arbejde på at fastholde den gode position, som Kvickly har. En position, som hans forgænger Palle Jørgensen, der døde pludseligt i juni, havde fået skabt. Det betyder, at Kvickly Helsinge i dag er Danmarks største Kvickly-varehus med en årlig omsætning over 230 millioner kroner om året.