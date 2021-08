Ny café til nybagte forældre: Få svar på de mange spørgsmål

- Barselscaféens mål er at tilbyde Gribskovs forældre oplysning og mulighed for et netværk, hvor de kan inspirere hinanden. Og så kan forældrene bruge Barselscaféen til at opdage alle de tilbud og muligheder, vi har her i Gribskov Kommune.Barselscaféen er tænkt som en fleksibel løsning, hvor forældrene kan møde op til de oplæg, der er vigtigst for dem. Det forklarer centerchef for Center for Dagtilbud og Skoler Claus Herbert: