Ny bydel tager form: Her kommer 12 meter høje huse

HELSINGE: 29. september 2021

HELSINGE: I løbet af de kommende år får op mod 1000 mennesker adresse på veje som Troldebuen, Troldestien og Egetrolden.

Det sker, når byggerierne af de i alt 11 "klynger" i området Troldebakkerne skridt for skridt tager form.

Senest er planerne for det påtænkte byggeri i klynge 1 - ejet af Furesø Properties, der i 2019 betalte 4 millioner kroner for byggeretten til klyngen - blevet forelagt udvalget Udvikling, By & Land.

Her fremgår det, at Furesø Properties har ændret i deres oprindelige planer. Tidligere foreslog de et treetagers byggeri i fire længer. Den plan er nu ændret til, at der ønskes opført syv treetagers punkthuse. Fire på 10 meters højde og tre på 12 meter.

Husene skal i alt rumme 93 lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 88 kvadratmeter og altaner tilknyttet samtlige boliger. Desuden etableres 96 parkeringspladser i den nordlige ende af klyngen.

Udvikling, By & Land har nikket til projektoplægget, og næste skridt er nu udarbejdelsen af en lokalplan. Den sendes efter planen i høring senere på året, og forventes endeligt vedtaget i 1. kvartal af 2022.

Heftig aktivitet

I flere af de andre klynger er byggeriet allerede i gang.

Længst fremme er seniorbofællesskabet Bovieran, der allerede i juni kunne stikke den første spade i jorden. Her kan man - ifølge Bovieran selv - »komme til at leve livet i et klima som ved den franske riviera«.

Bovieran bygger i alt 55 andelsboliger i tre etager. Midt i den U-formede bebyggelse vil der være et stort, indre glasoverdækket rum, der er en lukket vinterhave, og som fungerer som fællesrum for bofællesskabet. Den vil være tilplantet med eksotiske planter. Lejlighederne vil bestå af en blanding af 2- og 3-værelses boliger.

Beboerne her ventes at blive blandt de første i Troldebakkerne - med indflytning i 2022.

Dermed er spørgsmålet, om seniorerne i Bovieran eller parcelhusene i klynge 3 - 10 styk - bliver klar til indflytning først, siger Søren Korsholm, centerchef for byudvikling og ejendomme i Gribskov Kommune:

- Her er der givet byggetilladelse til halvdelen af grundene, men jeg har ikke set, at nogen er gået i gang fysisk endnu. Når de gør det, så tager det dem til gengæld kun 20 uger at bygge et hus, siger han.

Søren Korsholm forventer, at de første indbyggere flytter ind »fra midt 2022 til slut 2022«.

I klynge 2, hvor DT Group A/S opfører 22 rækkehuse i 1-2 etager, er byggeriet ligeledes i gang.

Køber til nye klynger fundet - meldes ud snarest

Senest har klynge 9 og 10 været i salg, og her er der nu - med forbehold - fundet en køber.

- Der mangler de sidste detaljer, men vi håber at kunne melde noget ud meget snart, siger Søren Korsholm.

Dermed er det i første omgang kun den 11. og sidste klynge, der endnu ikke er afsat. Den sættes først til salg senere.

Byggerierne i klynge 5 - 46 bæredygtige rækkehus, klynge 6 og 7 - friplejehjem og tryghedsboliger samt klynge 8 - 35-45 boliger og et fælleshus på omkring 300 kvadratmeter - følger sidst i 2021 eller i starten af 2022.

Troldebakkerne bliver samlet set på 35 hektar - med mulighed for at føje yderligere 35 hektar til senere. Fra december kan nysgerrige sjæle efter planen tage til toget til området, når Lokaltog efter planen åbner trinbrættet Troldebakkerne.