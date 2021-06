Se billedserie Beboerne i det kommende bofællesskab bliver inddraget i beslutninger om design og indretning af boligerne og fælleshuset.

Ny bydel tager form: Får bæredygtigt bofællesskab

Gribskov - 18. juni 2021

Nu begynder udviklingen af det store boligområde Troldebakkerne i udkanten af Helsinge for alvor at tage fart.

Det seneste skud på stammen er, at området også får et bæredygtigt bofællesskab - og måske endda flere. Udviklingsselskabet Bærebo med rod i økosamfundsbevægelsen har købt et byggefelt i Troldebakkerne og vil opføre et eller flere bofællesskaber på grunden.

I første omgang bliver der tale om 35-45 boliger og et fælleshus på omkring 300 kvadratmeter. Bærebos grundlæggende filosofi er, at de kommende beboere bliver inddraget i arbejdet omkring designet og de øvrige rammer for fællesskabet.

- Vi bygger ikke bare en række huse, der så bliver solgt. I Bærebo arbejder vi sammen med de kommende beboere, der selv skal sætte deres fodaftryk på bofællesskabets design - selv om rammen er sat på forhånd, siger Camilla Nielsen-Englyst, der er 'fællesskaber' i Bærebo. Hun bor selv i bofællesskab og er aktiv i Landsforeningen for Økosamfund og i foreningen Bofællesskab.dk.

Flere aldersgrupper

Bærebo satser på at tiltrække flere aldersgrupper, både seniorer, børnefamilier, unge, par og enlige.

- Vi er sat i verden for at hjælpe bofællesskaber på vej. Vi lægger os mellem selvgroede grupper, som klarer alt selv, og så i den anden ende professionelle developere, der bygger nøglefærdige bygninger - og efterfølgende håber, at der kommer et bofællesskab ud af det. Vi har ressourcer til at købe noget jord, og så inddrager vi folk, så de kan få stor indflydelse på fællesskabet og boligerne, siger direktør Morten Pedersen, Bærebo.

Han kalder rammerne i Troldebakkerne visionære:

- Det er en spændende og visionær rammelokalplan, der er lavet for Troldebakkerne, så vi har ventet på et udbud. Man lægger op til at bygge i randen af byggefelterne med et stort åbent areal i midten, så der bliver et fælles uderum. Der kommer også store grønne områder imellem felterne, som kan inddrages til aktiviteter, siger Morten Pedersen.

Grøntsagsdyrkning

Fælles grøntsagsdyrkning er en del af konceptet:

- Det vil være muligt at sikre et stykke landbrugsareal til de beboere, der vil have deres egne køkkenhaver - eller kaste sig over grøntsagsdyrkning. I første omgang har vi lejet et stykke jord hos naboen Selma (på Højbogård, red.), som vi har et godt samarbejde med, siger Morten Pedersen.

Det første bofællesskab bliver lejeboliger. Der er tale om bæredygtigt rækkehus-byggeri i træ og med mulighed for græs på taget. Boligerne bliver mellem 25 og 150 kvadratmeter store - i spring af 25 kvadratmeter. Den månedlige husleje bliver formentlig mellem 4.500 og 13.000 kroner:

- Vi fornemmer, at der er stor efterspørgsel efter lejeboliger. Men vi påtænker også at etablere et andelsbofællesskab, hvor der i princippet kan blive fuld valgfrihed på indretningen, siger direktøren.

I det første fællesskab bliver der 3.000 kvadratmeter bolig i alt. Dertil kommer et fælleshus på cirka 300 kvadratmeter. Beboerne får indflydelse på, hvilke aktiviteter der skal være i fælleshuset. Udgangspunktet er, at der bliver en spisesal/opholdsrum/aktivitetsrum og et køkken, så der er mulighed for fællesspisning. Dertil kommer muligvis mødelokale, gæsteværelse, værksted og kontor til hjemmearbejdspladser.

- Vi kommer med et oplæg, men så er det de kommende beboere, som sætter fingeraftryk på, hvordan det skal indrettes, siger Morten Pedersen.

Han forventer, at byggeriet kan gå i gang hen over vinteren, når lokalplanen er vedtaget, og der er fundet beboere. Derefter kan beboerne flytte ind i andet halvår af 2022.

Læs mere på baerebo.dk. Der er informationsmøder mandag den 21. juni.