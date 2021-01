Ny bydel sendt i udbud

Grundstykket, som nu ryger i udbud for Gribskov Kommune, er afgrænset af Søborg Kanal i øst, Parkvej i nord og Gribskovbanen i vest. Som nærmeste naboer finder du Gilbjergskolen og Fjellenstrup Station.

Gribskov - 19. januar 2021 kl. 04:05 Kontakt redaktionen

Et stort område syd for Gilleleje, der skal udvikles til en helt ny bydel, bliver nu sendt i offentligt udbud. Det er den første etape af området Gilleleje Syd, som investorer nu kan byde ind på.

Gribskov Kommune har lavet en udviklingsplan for området med et mål om at opføre 200 nye boliger - i alt 17.000 etagemeter. Meningen er at imødekomme befolkningsvæksten i Gilleleje og tilgodese både seniorer og børnefamilier med lejeboliger, som der er stor efterspørgsel på i Gilleleje.

Interessen for grundstykket har også på forhånd været stor, lyder det fra ejendomsmægler Christian Jessen, fra Nordicals Nordsjælland, der står for det offentlige udbud.

- Der har længe været et stort ønske om at investere i Gribskov Kommune, og med dette grundstykke kommer vi til at ramme en bredere målgruppe af investorer såvel som kommende lejere. Der er nemlig langt mellem nyt, alment boligbyggeri i kommunen, og hér får køber mulighed for at opføre 6.800 etagemeter almene boliger. Det har længe været efterspurgt, siger Christian Jessen.

Ifølge mægleren er flyttemønsteret i Gilleleje anderledes end i det øvrige Nordsjælland. Man ser typisk, at unge børnefamilier flytter i huse, som seniorer flytter fra - men i Gilleleje er der både unge familier såvel som seniorer blandt tilflytterne - mens byens egen befolkning også bliver ældre.

- Vi ser, at nybyggede lejeboliger tæt på eksisterende villakvarterer vinder mere og mere indpas. Det er et populært valg for de seniorer, der siger farvel til villavejen. Her er høj komfort og ingen forpligtelser, og det frister mange ældre. Samtidig ser vi jo desværre også, at der er en høj skilsmisserate i Danmark, og for en splittet familie er en lejebolig tæt på børnenes base ofte meget højt på ønskelisten, forklarer Christian Jessen.

Der kan i alt opføres 17.000 etagemeter bolig på et område på cirka 8,2 hektar, mens godt 7,7 hektar langs Søborg Kanal er udlagt til rekreative områder.

Der er budsfrist 26. februar, og Christian Jessen fortæller, at der har været interesse fra lokale såvel som udenbys udviklere. can