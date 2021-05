Ny butik til byen: Helsinge er i udvikling

Indehaverparret Heidi og Jannik Nørgaard kan se en god synergi i de to butikker og tror på, at den positive udvikling i Gribskov og Helsinge,

- Vi har set fremgang i salget, og der er også fremgang i Helsinge. Vi tror på, at Helsinge er under udvikling. Der kommer flere folk til, og der bliver bygget osv. Så for et år siden havde vi nok ikke gjort det, men vi har set en god udvikling i byen og samfundet. Og nu hvor det rette lokale var der, turde vi godt satse på, at det kan blive en succes, siger Heidi Nørgaard.

- Lidt nyt liv til byen skader ikke. Vi brænder for det, vi laver, og vi har fundet et fint univers med vores butik og vil gerne være det sted, man går hen, når man skal købe en gave og lidt lækkert til sig selv, ligesom vi også har en masse børneting, uddyber Heidi Nørgaard.

- Der er god opbakning fra dem, der har hørt, at vi åbner, hvilket også bekræfter vores grundlag for at åbne butikken. Vores udlejer siger også, at hun har hørt, at mange glæder sig til det, og at naboerne også glæder sig, siger Heidi Nørgaard.