Se billedserie Anders Gerner Frost - glæder sig til at sidde for bordenden. Her er han fotograferet i Tisvildeleje Bageri, som han er medejer af. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Ny borgmester forberedt på at skulle sætte skatten op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny borgmester forberedt på at skulle sætte skatten op

Gribskov - 27. december 2017 kl. 03:25 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kommende borgmester i Gribskov Kommune, ejendomsmægler Anders Gerner Frost (Nytgribskov) er forberedt på, at det kan blive nødvendigt at sætte skatten op, siger han i et stort interview i Frederiksborg Amts Avis.

I interviewet siger han blandt andet følgende:

- Man får sjældent mere end det, man betaler for. Vi har lige set en statistik, der viser, at vi er den kommune, der bruger færrest penge på ældre. Det er jeg slet ikke stolt over, for det er sandsynligvis også årsagen til de klager, vi modtager. Hele ældreområdet bør opprioriteres. Valgkampen viste os, at ældreplejen er noget af det, vælgerne går mest op i.

- Muligvis kan vi ikke rette op på alle de områder, hvor vi har sparet for meget, ved at flytte penge fra en konto til en anden. Jeg er bange for, at vi vil blive mødt af så mange sager, der kræver tilførsel af flere penge, at vi bliver nødt til at se på indtægtssiden. Vi er den kommune i Nordsjælland. som har det laveste skattetryk. Hvem siger, at vi skal blive ved med det? spørger den ny borgmester.

Han afviser i øvrigt, at han er blevet borgmester med et snævert flertal bag sig:

- Man kalder det et snævert flertal, men det er kun. når det gælder pladserne i byrådet, at flertallet er snævert. Hvis man ser på stemmetallene for de tre valgforbund, der blev dannet før valget i november, er der en markant opbakning til os i forhold til opbakningen til partierne i blå blok, der nu mister borgmesterposten. Det er ren matematik, at der i byrådssalen kun er en forskel på ét mandat, han.

Inden han tiltræder som Gribskovs ny borgmester 1. januar, har han nærlæst stemmetallene fra valget 21. november: Den blå blok (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance), der stod bag Kim Valentin som borgmester, fik tilsammen 10.710 stemmer. Mens de to valgforbund, der støtter ham selv som borgmester fik 13.118 stemmer.

Den kommende borgmester kalder sit eget valgforbund (Nyt Gribskov, Det Radikale Venstre, Alternative, Ungt Gribskov og Bedre Tider) for det grønne, mens det sidste forbund - Socialdemokraterne, Enhedslisten og SF - kaldes det røde. Hvis de røde og de grønne havde haft fælles valgforbund ville der have stået 13 mandater bag den ny borgmester.

- I stemmetal er vores opbakning omkring 10 gange større end det flertal, Kim Valentin sikrede sig for fire år siden. Forskellen på dengang og nu er også, at Bo Jul Nielsen (S) og jeg på valgnatten for fire år siden straks gik hen og gratulerede Kim Valentin med valget og sagde, at vi bakkede op om en konstituering, der gjorde ham til borgmester. Sådan opførte Kim Valentin sig ikke ved denne valgnat. Han havde så travlt med at se, om han kunne splitte os ad ved at pege på Bo Jul Nielsen som borgmester, at han fik udelukket sig selv og Venstre fra at komme med i en konstituering. Det var først, da vi nåede til det konstituerende byrådsmøde 13 dage efter valget, at han ville gratulere mig med, at jeg er den ny borgmester.

- Jeg fler det lidt som, at vi i Nytgribskov, Socialdemokratiet og Enhedslisten nu kan fortsætte det arbejde, som vi bakkede op om i de fire år før Kim Valentin, hvor Jan Ferdinandsen (K) var borgmester. Der fik vi sat mange gode mål for kommunen, og vi fandt også pengene til at realisere dem. Når jeg nu selv skal sidde for bordenden, vil jeg forsøge at efterleve et godt råd fra nu afdøde Flemming Møller (NG). Vi skal internt nøjes med at aftale de store mål, inden vi går i dialog med andre.

- Det vil vi gøre meget tidligt i processen. Jeg er sikker på, at borgerne vil opleve, at vi tager denne dialog tidligere end man før har set, og at vi ikke er låst fast i vores holdninger. Selv om vi reelt får en samarbejdende »12-mands gruppe,« som vi havde under Jan Ferdinandsen«, så skal vores snak ikke foregå bag lukkede døre. Min ambition er også, at vi får lavet en proces, så alle medlemmer af fagudvalgene kan føle, at de er med i beslutningen, siger den ny borgmester blandt andet i interviewet, hvor der kan læses mere om ham og hans meninger.