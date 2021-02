Ny bager er åbnet: - Vi har hovedvægten på godt brød

- Vi lægger forsigtigt ud, så vi også lige finder ud af, hvad kunderne især vil have her i Helsinge. Så hvis man vil have en kage til kaffen, skal den altså købes inden klokken 14, siger Anders Gerner Frost.

- Vi har netop ansat bager nummer fire, så vi kan dække højsæsonen. Men hvis jeg skal være helt ærlig, er der lidt stille nu i bageriet - så ved at lave brødudsalget her i Helsinge kan vi måske udligne tingene lidt, siger Anders Gerner Frost.

- Vi har jo hovedvægten på godt brød. Vi er inspireret af Claus Meyers filosofi og sans for kvalitet. Vi bruger for eksempel Thise smør og økologisk mel. Og så er alle vores brød bagt i stenovn og langtidshævede. Det giver et ret bastant og meget mættende brød. Til gengæld har vi jo et ret lille sortiment - meget mindre end hos mange andre bagere, siger Anders Gerner Frost.