Ny aftale om lærernes arbejdstid på plads

- Jeg vil gerne fremhæve det styrkede fokus på det tværgående samarbejde på skolerne. Formålet med at afsætte de 190 timer er at skabe stærke arbejdsfællesskaber, som kan udvikle undervisningen. Det kan for eksempel være at nyt undervisningsmateriale eller konkrete projekter, som styrker elevernes indlæring på den ene eller anden måde, siger Claus Herbert i en pressemeddelelse.

- Det har været et lang forløb, og vi er glade for, at aftalen endelig bliver underskrevet. For mig har det været særlig vigtigt, at vi har aftalt, at lærerne har et max antal undervisningstimer, og at forberedelsestiden er blevet sikret. Aftalen giver et godt fundament til det videre samarbejde, siger kredsformanden.