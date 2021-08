Morten Dahlberg ventes i næste uge valgt som Socialdemokratiets spidskandidat. Foto: Camilla Nissen.

Send til din ven. X Artiklen: Ny S-spidskandidat ventes valgt i næste uge: Her er han Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny S-spidskandidat ventes valgt i næste uge: Her er han

Gribskov - 17. august 2021 kl. 15:40 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Efter Mikkel Andersens pludselige exit skal Socialdemokratiet i Gribskov Kommune med under tre måneder til kommunalvalget nu finde en ny spidskandidat.

Alt tegner til, at valget vil falde på Morten Dahlberg, som er formand for partiet i Gribskov Vest, og for nuværende nummer fire på partiets opstillingsliste.

Morten Dahlberg ser nemlig ud til at blive eneste kandidat til posten som spidskandidat.

Dahlberg stillede også op som eneste modkandidat, da Mikkel Andersen i juni 2020 blev valgt som partiets spidskandidat. Da vandt Andersen med 60 procent af stemmerne.

Han ventes valgt på en ekstraordinær generalforsamling i næste uge, siger Ole Hammer Mortensen, formand for fællesledelsen i Socialdemokratiet i Gribskov Kommune.

Stabilitet indadtil og udadtil Bliver Morten Dahlberg valgt, vil han arbejde på at få skabt stabilitet i det ofte splittede parti, siger han.

- Det har vi virkelig brug for. Vi har ikke brug for, at man hopper af pinden et par dage efter, hvis man bliver valgt ind. Som spidskandidat vil jeg sørge for, at vi også får vist det udadtil, siger Morten Dahlberg.

Nordjyden Morten Dahlberg flyttede til Gribskov Kommune i 2015. Han arbejder til dagligt som forhandlingssekretær hos 3F.

Socialdemokraterne ventes kort efter den ekstraordinære generalforsamling at præsentere partiets valgprogram.

I den igangværende byrådsperiode har Socialdemokratiet mistet to af fem mandater, da 1. viceborgmester Bo Jul Nielsen samt Betina Sølver har forladt partiet.

Spillet i partiet Samtidig har formand for Socialdemokratiet i Gribskov Øst, Peter Kay Mortensen, meldt ud, at han efter tabet af Mikkel Andersen ikke agter at føre valgkamp for partiet i år. Han har desuden trukket sig fra partiets fællesledelse.

Ole Hammer Mortensen har som formand for fællesledelsen også selv mærket den tumult, der har været i partiet. Han kalder det »en del af det spil, der foregår i partiet«.

- Men jeg er valgt og indstillet af medlemmerne, og sådan må det være, til de smider mig ud. Men jeg er måske ikke så langt fra selv at gå, som jeg tidligere har været, erkender han dog.

Morten Dahlberg anerkender, at der tidligere har været en grim tone. Han mener dog, at tingene er i bedring, og at den kommende sammenlægning af de to partiforeninger i øst og vest vil hjælpe på tingene.

- Det er også derfor, vi gør en ihærdig indsats for at få et bedre samarbejde op at stå og fremover kun står med én partiforening.

De to partiforeninger smelter efter planen sammen til marts 2022, hvor de begge nedlægges og en ny, samlet forening ser dagens lys.

- Jeg synes, det skulle være sket noget tidligere - langt, langt tidligere. Men det er den proces, vi er inde i nu. Og det er vi alle sammen blevet enige om, siger Morten Dahlberg.

Efter Mikkel Andersens opgivelse af sit kandidatur har også Bodil Otto, nummer to på listen, samt listens nummer seks, Stefan Holmboe, trukket sig.

I stedet er Steffen Goldschmidt og Lars Kramer Mikkelsen trådt til. De indtager nu den socialdemokratiske listes nederste pladser.