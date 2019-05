Månedanserens Baghave er på vej tilbage under protester - til en ny adresse på Tisvilde Bygade 51. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Ny Månedanser-baghave møder modstand

Gribskov - 07. maj 2019 kl. 04:00 Af Hanne Guldberg Mikkelssen

»Månedanserens Baghave« er på vej tilbage på en ny adresse.

Streetfood og musikstedet, som er pop-up om sommeren, lå sidste år på en central grund på Strandbakkevej 2 i Tisvildeleje. Denne grund er imidlertid siden opkøbt af en lokal beboer, der ikke ønsker eventet der. Til gengæld har manden bag Månedanseren, restauratør Anders Buhl, set sig lun på Tisvilde Bygade 51 lige overfor den adresse, hvor Månedanseren Baghave lå i 2018. Nummer 51 er et tomt hus, som Gribskov Kommune ejede indtil for få år siden. Det er nu videresolgt til Jeppe Tobberup, der er skoleder og selv bor på Helenekildevej, lige ved siden af Månedanserens placering i 2018 og mulige fremtidige adresse.

At Månedanseren efter ansøgning til udvalget for Udvikling by og Land nu formentlig kan vende tilbage i ugerne 28-32, vækker harme blandt en del borgere i byen samt rynkede bryn i grundejerforeningen Tisvilde og Omegn.

- Vi er stærkt opbragte over, der kan gives tilladelse, da han overtrådte alle påbud sidste år, siger formand for grundejerforeningen, Elisabeth Harpøth.

- Men da kommunen ikke har nogen støjpolitik, er det jo meget subjektivt, hvad kommunen mener, er dæmpet loungemusik. Det giver også stort trafikkaos - og det er over fem uger. Det er værre end Musikilejet, siger formanden.

Inge Læbo, Helenekildevej, skriver således til Frederiksborg Amts Avis:

- Meddelelsen om »Månedanserens« nærvær i Hovedgaden 51 (eller alle andre steder i Tisvilde), fylder mig med harme og beskæmmelse. Hvordan kan kommunen dog give tilladelse til et så grimt og sjusket foretagende - og så i fem uger! Jeg mener, »Månedanserens Baghave«trækker Tisvilde ned på et plan, hvor vi slet, slet ikke hører hjemme. Det er dejligt, at der sker ting i Tisvilde, men lad os lige bevare den kritiske sans og passe på vores dejlige by.

Anders Buhl, der også har Bistroen i Tisvilde, bød indenfor i Månedanserens Baghave i 2018 med ordene:

»Månedanserens Baghave er åben og vi byder indenfor til fræk baggrundsmusik i baghaven med bandet The Movies fra kl. 13.30. Fri dans, kold rosé, frækt solskinsvejr og kåd musik fra nogle af landets bedste musikere«.

Ansøger til Månedanserens Baghave 2019 har bedt om tre-årig tilladelse, men får kun en et-årig i denne omgang - hvis alt falder på plads.

Sidste år afvikledes Månedanserens baghave fra 9. juli til 5. august.

Må godt

Pernille Søndergaard (NG), der er formand for udvalget for udvikling by og land, understreger, at udvalget har behandlet støjgener ved eventet - men ikke som udgangspunkt kan sige nej til den type i området.

Adminstrationen i Gribskov Kommune havde anbefalet politikerne, at eventet kunne have »små offentlige og daglige akustiske arrangementer om eftermiddagen i tidsrummet 15.00-18.00«. Politikerne har i deres tiltræden udvidet dette til, at der tillades akustisk musik fra kl. 15.00 til kl. 18.00 og dæmpet loungemusik fra kl. 18.00 til 22.00 i hverdage og fra 18.00 til 24.00 fredag og lørdag.

- Arealet er en del af centerområdet og der er mulighed for den type event. Det må man godt, siger udvalgsformand Pernille Søndergaard.

- Vi vil gerne understøtte kommunens turismestrategi - men med de støjbegrænsninger, vi lægger på og vi går ud fra, at folk overholder de begrænsninger, vi lægger. Vi ved godt, at nogle nu er vrede, men der er også andre hensyn at tage til erhverv og turismestrategi - samtidig med vi lytter til de ting, der kommer ind undervejs. Vi kan dog ikke forhindre at folk, der ejer en grund, anvender den.

Pernille Søndergaard ønskede i øvrigt sin habilitet afprøvet forud for mødet i udvalget, idet hun i en årrække har været næstformand i bestyrelsen for Helsinge privatskole, hvor ejeren af Hovedgaden 51, Jeppe Tobberup, er leder. Formanden blev ikke erklæret inhabil.

Der går nu en proces i gang med forskellige ansøgninger, som skal være på plads, og høring.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra restauratør Anders Buhl eller ejer af Hovedgaden 51, Jeppe Tobberup.