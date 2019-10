Samtlige partier i Gribskov vedtog budgettet for 2020-2023 tirsdag aften.

Nu venter det hårde arbejde

Gribskov - 29. oktober 2019 kl. 21:33 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et svært budget, som vil kunne mærkes ude hos borgerne - ikke mindst hos de ældre. Det var det gennemgående tema for de taler, som gruppeformændene fra de forskellige partier i Gribskov holdt, da det sidste punktum for budgetforhandlingerne for årene 2020-2023 blev sat tirsdag aften. Samtlige partier - hvoraf flere takkede hinanden, administrationen og borgerne - nikkede til det budgetforlig, der blev indgået i begyndelsen af oktober, hvor man alene i 2020 skulle finde besparelser for 46,5 millioner kroner for at holde sig under serviceloftet. Og flere af byrådsmedlemmerne var også inde på, at det er nu, det bliver svært, fordi de skal stå på mål for de beslutninger, de har truffet.

- Det er nu, lige om lidt, det hårde arbejde går i gang i fagudvalgene. Alle skal vi sammen stå på mål for det. Jeg stiller op til alt og skal nok stå som en ansvarlig borgmester, men der vil være mange svære møder i udvalgene, for borgerne vil se en dårligere service, og det kan i enkeltsager være alvorligt for en familie og en borger. Det er noget, vi altid skal huske på. Så det er rigtig vigtigt, at vi som byråd står sammen om det, lød det fra borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov)

Samme spor blev lagt ud i Kim Valentins (V) indlæg.

- Det går ikke, at vi træffer en beslutning, og at vi så laver det hele om igen, hvis der kommer en enkeltsag.

- Vi skal stå på mål for det, vi har besluttet, og bakke hinanden op. Vi skal være tro mod de beslutninger, vi laver, sagde han.

Også løsgænger Bo Jul Nielsen havde samme sigte i en del af sin budgettale.

- Vi kan ikke have beslutningerne oppe at vende igen om to måneder. Vi kan ikke lave om på dem, hver gang nogen får en sten i skoen, sagde han.

Brian Lyck Jørgensen (DF) gjorde i sin tale klart, at DF i hvert fald ikke har tænkt sig at løbe fra beslutningerne.

- Vi stikker ikke af, men bliver og kæmper, sagde han.

Michael Hemming Nielsen fra Enhedslisten skilte sig ud med et markant ordvalg - han kaldte det en sorgens dag.

- Jeg håber, det er sidste gang, vi skal skære på velfærden, sagde han.

Investering i vej og bygninger

Mange af politikerne nævnte anlægsbudgettet som den positive del af budgettet. Blandt andet anlæggelse af en ny vej mellem Græsted og Gilleleje, der skal indledes i 2021, samt en beslutning om at samle administrationen på få lokaliteter i Helsinge, blev fremhævet fra flere sider.

Med en lånebevilling på 82 millioner kroner kan en samling af administrationen fremrykkes, lød det.

- Vi har sat midler af til sammenlægning af administrationen i Helsinge, hvorved der kan hentes driftsbesparelser og skabes bedre arbejdsforhold. Nu hvor vi har fået lånetilsagn, er disse midler øremærket til at sammenlægge administationen, lød det således fra Jesper Behrensdorff (K).

Pernille Søndergaard, Nytgribskov, gjorde klart, at man med sammenlægning af administrationen kan opnå besparelser på servicerammen, som er under pres, hvilket betyder, at kommunerne samlet set risikerer at blive sanktioneret af staten, hvis dette loft overskrides. Derfor giver det mening at investere - samtidig med, at man skal spare.

- En del af driften af bygningerne indgår i servicerammen, så derfor giver det mening at reducere antallet af bygninger, sagde hun.

Også Pia Foght fremhævede dette i en del af hendes tale på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe.

- Det er vigtigt at tænke i kloge løsninger på anlægsområdet, så vi sikrer bedre løsninger til borgerne, og som kan hjælpe med at holde os inden for serviceloftet, sagde hun.

