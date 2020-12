Se billedserie Højere byggerier i Gribskov betyder, at brandberedskab skal kunne komme i højden. Derfor har det nye Gribskov Beredskab købt denne stigevogn, som har en 30 meter høj stige. Foto: Gribskov Beredskab

Nu sker det snart: Beredskab går i luften

Gribskov - 30. december 2020 kl. 04:12 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Gribskov Beredskab går i luften nytårsaften - og det er i bogstaveligste forstand.

Beredskabet har nemlig indkøbt en ny brandbil med en 30 meter høj drejestige.

- Vi får jo højere byggeri i kommunen. Senest er Møllebakken midt i Helsinge blevet bygget, og der er også flere andre byggeansøgninger på vej. Det betyder, at vi skal være klar til personredning og brandslukning i højden, siger beredskabschef Jesper Ingeman-Petersen, Gribskov Beredskab.

- En erfaren herre Stigevognen er allerede blevet malet med det nye "Gribskov Beredskab"-logo. Køretøjet er dog ikke helt nyt. Det er et brugtvognskøb fra Lolland-Falster Brandvæsen:

- Det er en erfaren herre, som er 18 år gammel. Men den har kun kørt 32.000 km i sin levetid, så den kan i hvert fald holde syv år endnu. Brandkøretøjer bliver jo sjældent kørt helt ned. Normalt er det jo korte ture ud og hjem, siger beredskabschefen.

Billigst at købe Gribskov Kommune har valgt at forlade Frederiksborg Brand & Redning, og dermed driver kommunen selv sit brandvæsen fra den 1. januar.

Det er godt købmandskab at købe drejestigen, understreger beredskabschefen:

- Vi skal jo have et risikobaseret beredskab, og vi kunne godt have valgt at købe ydelsen fra et andet brandberedskab, når vi havde behovet. Men det ville blive en dyrere løsning på længere sigt. Den skal nok tjene sig hjem, siger Jesper Ingeman-Petersen.

Drejestigen vil også give et bedre arbejdsmiljø:

- Tidligere har vi jo rejst en almindelig 11 meter stige, hvis vi for eksempel skulle slukke en skorstensbrand. Så har brandmanden stået deroppe med et tov om maven. Men nu kan brandmanden stå i kurven på drejestigen, så det giver jo et meget mere sikkert arbejdsmiljø.

Stigevognen kommer til at stå fast på stationen i Helsinge, men rykker naturligvis ud i hele kommunen.

Beredskabschefen forventer en rolig premierevagt, når rådhusklokkerne markerer det nye år.

- Jeg regner ikke med, at vi får en travl nytårsaften. Det er ikke vores forventning, at der bliver særlig meget larm i gaden, som der ofte har været i for eksempel København, siger Jesper Ingeman-Petersen.

Færre udrykninger Corona-krisen har i øvrigt betydet en stor nedgang i antallet af udrykninger i løbet af året, fortæller han:

- Mange har jo arbejdet hjemme, så de har selv opdaget det, før en ildebrand har nået at udvikle sig. Det er jo supergodt, og jeg vil da gerne rose borgerne for at være så forsigtige, siger Jesper Ingeman-Petersen.

Brandmændene tripper dog lidt for at komme ud at køre:

- Man vil jo gerne bruge sine kompetencer, så folkene tripper lidt for at komme i sving. De vil naturligvis også gerne vise den nye brandbil og de nye dragter frem. Men vi skal naturligvis være glade for, at der ikke er så stort behov for dem, siger Jesper Ingeman-Petersen.