Her ses Dronningmøllehuset fra Strandvejen. Foran står ejerne af de tre butikker, som ligger i huset. Pressefoto

Nu skal det fejres: Lokalsamfund har købt medborgerhus

Gribskov - 02. juni 2021

Efter to års arbejde har borgerforeningen i Dronningmølle købt medborgerhuset, der går under navnet Dronningmøllehuset, og som ligger på strandvejen.

Lokale långivere har bidraget med 3 millioner kroner, så foreningen har kunnet gå fra lejer til ejer af huset, fremgår det af en pressemeddelelse. Det betyder, at huset fortsat kan danne ramme for foreningens aktiviteter og fortsat fungere som et medborgerhus, skriver foreningens bestyrelse.

Det bliver fejret med en reception søndag den 6. juni klokken 15-17 udendørs ved Dronningmøllehuset på Strandvej 645B. Her vil der være lidt musik og et glas. Og i mindre grupper vil det være muligt at se huset inden for.

Et hus for alle Dronningmøllehuset har tidligere huset et supermarked, men i sommeren 2019 flyttede borgerforeningen ind. Med indtægten fra salg af folkeaktier for 170.000 kroner og EU- og fondsmidler blev huset omdannet til medborgerhusmedborgerhus for alle borgere - også ejere af turisthuse og turister, lyder det fra borgerforeningen.

Inden corona-restriktionerne nåede huset at danne ramme om fællesspisninger med enten foredrag eller musikarrangement - et populært indslag ifølge borgerforeningen. Lokale borgergrupper har også brugt huset til at arrangere vandreture, bordtennis, gymnastik og syning - og snart også petanque.

Ud over at være medborgerhus er der også tre erhvervslejemål ud mod Strandvejen, og huset kan også lejes til private arrangementer.