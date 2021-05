Til EM i næste uge bliver det afgjort, om Emily Gantriis kommer med til sommerens OL. Men intet er givet på forhånd. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Nu skal det afgørende slag stå: Emily kæmper for OL-drøm

Gribskov - 14. maj 2021 kl. 07:01 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Alt har ledt op til det her øjeblik. Fire års forberedelse kulminerer i næste uge, når Helsinge-svømmeren Emily Gantriis deltager i EM i svømning i Budapest. Her bliver det endeligt afgjort, om den 21-årige svømmer får sit livs største mål indfriet. En plads ved sommerens OL i Tokyo.

Emily Gantriis kæmper for en plads i den danske holdkap på 4x100 meter fri. Der er fem svømmere - blandt andre den forsvarende olympiske mester Pernille Blume - der slås om fire pladser.

Og i øjeblikket hænger Emily Gantriis på det yderste mandat med den fjerde hurtigste tid på distancen blandt de fem svømmere. Derfor bliver det afgjort af farten og kraften på de omkring 75 armtag, der tager at tilbagelægge de 100 meter ved EM.

- Det er ret nervepirrende at være så tæt på. Jeg er så tæt på som aldrig før. Vi er fem tilbage, og én kommer ikke med. Det hele bliver afgjort af, hvor hurtigt man svømmer til EM. Men jeg er nødt til bare at fokusere på at yde mit ypperste og ikke tænke for meget over det, siger Emily Gantriis.

Blandt "konkurrenterne" i den danske lejr er også den tidligere danske verdensmester på 100 meterdistancen Jeanette Ottesen. Emily Gantriis er også bevidst om, at en OL-udtagelse i sidste ende kan afhænge af marginaler.

Her bliver det afgjort - Fordi det er en holdkap, er det ret meget op til landstræneren, hvad han lige foretrækker. Og man ved ikke, hvad han tænker. Jeg prøver ikke at fokusere på at svømme en bestemt tid eller på, at det kun er marginaler, det skiller os. Det er sport, så hvis det er to hundrededele, der afgør det, er det selvfølgelig surt. Kommer man med, går den største drøm i ens liv i opfyldelse. Lykkes det ikke, vil det være en kæmpe mavepuster, fordi det er noget, man har gået efter i så lang tid.

Har du fået nogle indikationer på, hvad retning det peger i?

- Nej, de er meget lukkede. Vi ved ikke noget. Så man kan ikke gøre andet end at svømme hurtigt, siger Emily Gantriis, der det seneste år har boet og trænet i USA.

Ud af trygge rammer Her har hun gået på University of California i Berkeley. Emily Gantriis tog turen væk fra de vante rammer i de danske bassiner for at udfordre sig selv - og for at se om en luftforandring kunne rykke hende som svømmer.

- Det har været meget anderledes, men det har været en virkelig god oplevelse, og jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Det har været fedt at prøve noget andet.

- Jeg tror, alle har godt af at komme ud af deres comfort zone nogle gange. Få nogle nye input. Jeg glemmer ikke alt det, jeg har lært i Danmark, men her har jeg fået nogle ekstra værktøjer og har puttet mere erfaring i bagagen.

Emily Gantriis (bagerst til højre) valgte sidste sommer at forlade de trygge rammer og begynde på college i USA. Her har hun blandt andet været med til at vinde det nationale mesterskab. Adskillige svømmere på skolen kæmper ligesom Emily Gantriis om at komme med til OL. Privatfoto

Opholdet i USA har også kaster medaljer af sig. På 4x50 meter fri var Emily Gantriis med på skolens hold, der vandt de nationale collegemesterskaber.

- Der er mange tusinde college-atleter, så det er en virkelig stor konkurrence, siger Helsinge-svømmeren, der især har nydt hele college-systemet, hvor man bor, lever og træner på skolen.

Alt er samlet - Det er fedt, at man kan svømme og gå i skole inden for en radius på en kilometer. I Danmark har vi trænet i Taastrup, og jeg har boet langt derfra. Og skal man gå i skole, ligger det også langt væk. Her er det samlet. Det har virkelig gjort en forskel i en travl hverdag.

Emily Gantriis har derfor også besluttet sig for at tage tilbage og fortsætte på skolen. I øjeblikket er hun ved at færdiggøre de sidste eksamener.

- Inden jeg rejste hjem fra USA, skulle jeg pakke hele min lejlighed ned, fordi det er for dyrt bare at have den stående. Da jeg kom hjem, skulle jeg først til stævne i Stockholm og bagefter Danish Open. Og nu har jeg eksamener en uge inden, jeg skal svømme mit livs løb. Det er lidt specielt siger hun.

Ny chance venter Emily Gantriis fortæller også, at en misset OL-kvalifikation nok vil ramme hende ekstra hårdt, fordi hun har været så tæt på.

- Heldigvis er der kun tre år til det næste OL, fordi corona har rykket det her OL et år. Men det er svært at være så tæt på. Hvis jeg misser nu, vil det virkelig være hårdt. Der ville det næsten være lettere, hvis jeg bare havde været langt fra.

EM foregår fra den 17.-23 maj.

