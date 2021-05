Nu skal der grines: Revy vil sætte et plaster på såret

Krofatter og revydirektør René Richardt glæder sig til sommeren. For modsat sidste år, vil den traditionsrige Græsted Revy igen kunne opleves på kroen midt i Græsted. Titlen på revyen er meget sigende »Et plaster på såret.« Et plaster, der vil bestå af latter, når René Richardt sammen med skuespiller John Batz går på scenen.

- Vi synes, at tiden er inde til at hygge sig og have det rart. John Batz og jeg går på scenen sammen med revyorkesteret. At vi ikke er flere skuespillere er hovedsagligt, fordi vi lider under afstandsregler. Så vi må spille for 60 mennesker i vores skønne teatersal, hvor vi normalt plejer at spille for 165-170 mennesker, fortæller René Richardt.