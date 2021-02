Nu må du skøjte på disse søer i Gribskov

Selv om det er tilladt at gå på isen, skal du være opmærksom på følgende, advarer kommunen:

Brug din sunde fornuft. Vejret kan pludselig slå om og ændre på isens tykkelse. Tykkelsen er kun passende til skøjteløb og gåture. Der kan stadig opstå farlige situationer, hvis mange mennesker går sammen ud på isen, eller hvis du danser eller hopper på isen.

Her tjekker kommunen ikke is-tykkelsen, og der er derfor ikke åbnet for færdsel:

Annisse gadekær, Dragstrup gadekær, Ramløse gadekær, Esbønderup gadekær, Græsted gadekær, Smidstrup gadekær, Udsholt gadekær, Vejby gadekær, Holløse Bredning, Alsønderup Engsø og Solbjerg Engsø.

I sidste uge demonstrerede cheflivredder John Mogensen og hans datter Tia, hvordan man kan redde sig op, hvis man er gået igennem isen. Et godt redskab er at have to issyle om håndleddene. De kan laves af to stykker kosteskaft, hvor der er en skrue i - og så lidt elastik til at holde issylene fast om håndleddet. Med dem kan man hive sig op af vandet og i sikkerhed.

Derudover har John Mogensen et par andre råd:

Sørg for, at der er en på land, der kan tilkalde hjælp. Gå ikke ud på isen, hvis du opdager, at en person er gået igennem isen. Tilkald i stedet hjælp. Har du ikke issyle på dig, kan du i stedet vende dig i vandet, så du har ryggen til isen. På den måde kan du nemmere komme op. CJ