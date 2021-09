Der er kun foretaget enkelte ændringer i projektbeskrivelsen. Foto: Naturstyrelsen

Nu ligger det fast: Naturnationalpark bliver med hegn

Gribskov - 01. september 2021 kl. 10:45 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Modstanderne af en indhegnet naturnationalpark i Gribskov må nok indse, at løbet er ved at være kørt.

For efter over sommeren at have læst og bearbejdet de indkomne høringssvar til naturnationalparken er Naturstyrelsen nu klar med en revideret projektbeskrivelse, der kun indeholder enkelte ændringer.

Hegnet består, men rykkes enkelte steder en smule. Blandt andet i det nordøstligste hjørne af parken, hvor hegnet rykkes et par hundrede meter mod syd. Det gør, at Kjeldsvej og Mor Gribsvej på et længere stræk løber uden for hegnet, og der opnås en bedre passage for såvel skovens gæster som for vildtet nord om naturnationalparken og ift. Søskoven. Dertil kommer en mere sikker krydsning af Gillelejevej, lyder det.

Desuden placeres der en ny indgangslåge ved Den Enarmede Kongevej nær Kagerup og en ny låge ved Nordmandsvej ved Nødebo. Et par andre låger flyttes en smule, og ved Nødebo rykkes hegnet en smule mod vest, så forbindelsesstien mellem Bomvej og Kildeportvej holdes uden for hegnet. Desuden vil en række skovveje, der var planlagt nedlagt, blive bibeholdt som stier.

10 millioner for hegn Naturstyrelsen oplyser desuden, at man regner med at det 2,5 meter høje hegn, der skal omkranse den 1300 hektar store naturnationalpark, vil koste omkring 10 millioner kroner at etablere. Det endelige beløb kendes dog først, når opgaven har været i udbud. Efterfølgende forventer Naturstyrelsen udgifter på mellem 1 og 2 millioner kroner årligt i vedligehold.

Hegnet vil langs den vestlige afgrænsning være trukket 10 til 20 meter ind i forhold til lokalbanen, der løber langs afgrænsningen. Naturstyrelsen vurderer derfor ikke, at flere dyr vil blive påkørt end i dag.

De mange, der har udtrykt bekymring for hegnet, får i høringsnotatet en mere uddybende forklaring på beslutningen om at indhegne parken.

»Ved at etablere helårsgræsning og opsætte hegn skabes grundlaget for et stort sammenhængende naturområder, hvor fri dynamik på sigt er formålet. Økosystemerne i Gribskov er grundet adskillige hundrede års drift modificerede. For at understøtte de naturlige processer inden for naturnationalparken, hvori store græssere vurderes at have en nøglerolle, er etablering af hegn nødvendigt,« skriver Naturstyrelsen blandt andet.

Desuden henvises til projektets størrelse, der ifølge Naturstyrelsen i sig selv vil være med til at sikre, at områdets dyr - eksisterende såvel som de, der planlægges udsat - ikke lider overlast.

Det samlede Grib- skov-kompleks og dermed arealerne omkring Naturnationalpark Gribskov har i sig selv en væsentlig størrelse. Langt hovedparten af disse arealer er også udpeget til urørt skov. Det er derfor Naturstyrelsens vurdering, at fragmentering ikke i sig selv vil være et problem i relation til hegning i naturnationalparken, da naturarealerne både inden for og uden for naturnationalparken har en betragtelig størrelse,« lyder det.

Trafik adresseres senere Flere bekymrede borgere i Kagerup har i deres høringssvar påpeget, at man frygter for trafikken på den smalle, blinde vej Kagerup Stationsvej. For enden af vejen, ved Kagerup Station, skal en af hovedindgangene til naturnationalparken efter planen være.

Desuden er der lagt op til, at der skal etableres en ny, stor parkeringsplads.

I Ugeposten Gribskov har ægteparret Leif Hagen Christiansen og Eva Sasady tidligere fortalt, hvordan de frygter for fremtiden set fra deres hus på netop Kagerup Stationsvej.

- Det er totalt i mørke for os, hvordan man vil tage hånd om den forventligt øgede trafik, sagde Eva Sasady.

Parret har allerede fra første parket oplevet, hvordan Kagerup Stationsvej kan omdannes til et trafikkaos.

I vinter valfartede folk nemlig til, da det var muligt at stå på ski.

- Bilerne holdt over det hele, og der var hverken plads til busser eller udrykningskøretøjer, sagde Eva Sasady.

Naturstyrelsen oplyser, at der først senere vil blive taget hånd om de trafikale udfordringer. Dette i form af en trafiksikkerhedsrevision:

»Naturstyrelsen understreger væsentligheden af, at der skal udføres en trafiksikkerhedsrevision, hvor sikkerhedsforanstaltninger indgår. Planerne for sikkerhedsforanstaltninger skal godkendes af kommunen, Politiet og Vejdirektoratet. Dette konkretiseres yderligere som arbejdet skrider frem,« skriver Naturstyrelsen, der tilføjer, at parkeringspladsen ved Kagerup Station ikke er endeligt fastlagt.

12. september kan man selv komme ud og besigtige den kommende naturnationalpark. Det sker på Naturens Dag, hvor Naturstyrelsen Nordsjælland holder tre guidede ture i Gribskov.

Amtsavisen har spurgt Naturstyrelsen nærmere ind til ændringerne i projektbeskrivelsen. Der forelå ved redaktionens slutning endnu intet svar.

