Et stort flertal i byrådet er enig om en handleplan for hjælp til krænkede politikere. Foto: Lars Christiansen

Nu kan politikerne få hjælp efter krænkelser

Gribskov - 09. juli 2021 kl. 10:07 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Hvis en byrådspolitiker i Gribskov udsættes for krænkende adfærd, er der nu en håndfast drejebog at finde vejledning i. På seneste byrådsmøde vedtog et stort flertal nemlig en drejebog for håndtering af krænkende adfærd samt etiske spilleregler. Retningslinjerne er blevet udarbejdet i en arbejdsgruppe, hvor alle partier har haft mulighed for at få et medlem med.

Og et af de tydelige resultater er, at byrådsmedlemmer kan få tilbudt psykolog- eller krisehjælp, hvis de oplever krænkelser i forbindelse med udøvelsen af deres kommunale hverv - ligesom det fremgår af handleplanen, at administrationen kan bistå byrådsmedlemmer med afklaring af krænkelsessager samt eventuel politianmeldelse.

Initiativet til handleplanen kommer fra konstitueringspartierne på baggrund af en konkret sag, hvor byrådsmedlem Natasha Stenbo Enetoft oplevede at blive krænket på et byrådsseminar. Hendes bryster blev blottet, og de blev fotograferet. Efterfølgende oplevede hun, at det er svært at gøre noget for at hjælpe byrådspolitikere i en sådan situation. Og hun er glad for, at der nu er lagt en slagplan for, hvordan man håndterer den type hændelser fremover.

- Jeg er tilfreds med, at der ikke er nogen, der skal stå alene fremover, og jeg er tilfreds med, at vi nu ved, hvordan vi tager hånd om det. Den bløde del af det er også, at vi har fået nogle etiske retningslinjer for, hvordan vi behandler hinanden, og hvordan vi skriver om hinanden på sociale medier. Det handler også om at sikre nogle rammer for det kommende byråd, og så glæder det mig, at hver gang et nyt byråd tiltræder, skal man være med til at tage stilling til det her. Det er en del af beslutningen, at det skal tages op i enhver byrådsperiode, siger Natasha Stenbo Enetoft.

I hendes sag var beskeden fra KL, at det ikke var muligt at gøre noget fra kommunens side - men i den ny handleplan fremgår det, at der godt kan ydes bistand til byrådspolitikere, der bliver krænket.

- Det, der er allervigtigst, er, at vi nu er sidestillet med medarbejdere og får samme vilkår, som dem og blandt andet kan tilbydes krisehjælp, hvis vi bliver udsat for noget i embedsmedfør, siger hun.

Hun mener, at man som byråd er nået langt ved at tale om det.

- Jeg er overbevist om, at der ikke sker noget lignende igen, siger hun.

Et stort fremskridt Det var også Natasha Stenbo Enetoft, der præsenterede resultaterne fra arbejdsgruppen på byrådsmødet. Og herefter tog flere andre politikere ordet.

Natasha Stenbo Enetoft præsenterede på seneste byråsmøde en drejebog, som skal følges efter krænkelser, samt etiske spilleregler for byrådsmedlemmerne. Pressefoto

- Jeg synes, jeg kan mærke, at vi respekterer og værdsætter hinanden på en anden måde efter dette arbejde. Der skal selvfølgelig også være plads til at være bramfri og sige sin mening. Det skal vi kunne tåle. Men det skal foregå på en ordentlig måde, sagde Bo Jul Nielsen (R).

- Hvis man så bliver krænket, tilbydes der både psykolog- og krisehjælp. Man kan gå et sted hen og få hjælp og støtte. Det er et stort fremskridt. Man skal ikke være alene, hvis man er blevet krænket, fortsatte han.

Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger) pegede også på, at det kan være med til at højne byrådets agtelse, hvis man taler ordentligt til hinanden.

- Det gør vi langt henad vejen i dag, men der kan være en smutter. Det er vigtigt, vi går foran i den linje - også på sociale medier, sagde Morten Ulrik Jørgensen.

Pernille Søndergaard (Nytgribskov) pegede på, at det er godt med etiske spilleregler, når man skal tiltrække nye kandidater til et byråd.

- Det er vigtigt at tiltrække nye kandidater, og derfor er det også vigtigt, at flere kan se sig selv som lokalpolitikere. For os er det et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det er vigtigt, at vi har et psykisk godt arbejdsmiljø, og vi glæder os til at byde nye medlemmer velkomne med disse etiske regler og drejebog for krænkende adfærd, sagde Pernille Søndergaard.

To stemte i mod Enhedslistens Michael Hemming Nielsen nævnte, at der var mange gode diskussioner i arbejdsgruppen.

- Jeg tror ikke, at der var et eneste medlem, der ikke på et tidspunkt skiftede holdning, fordi de lyttede til, hvad de andre sagde. Det har været en del af styrken i det her. Det er blevet et fælles ekstrakt af vores allesammens ønske til, hvordan vi behandler hinanden, sagde Michael Hemming Nielsen.

Brian Lyck (DF) og Betina Sølver (løsgænger) stemte som de eneste i mod drejebogen og de etiske spilleregler.

- Jeg kan ikke helt se, hvorfor man skal bruge så meget tid på at sammenfatte etiske spilleregler, for at man kan agere 23 mennesker sammen. Jeg synes, det er mærkeligt, og jeg synes ikke, det burde være nødvendigt, sagde Betina Sølver.

Borgmester Anders Gerner Frost rundede debatten af med at konstatere, at det er gode overordnede retningslinjer - og at det er en snak, der har været behov for at få.

- Det er ikke bare noget, der fylder i Gribskov. Vi har været i dialog med KL, og det er også noget, der fylder i andre kommuner, sagde borgmesteren.

