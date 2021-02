Nu kan man igen søge grønne penge

Den lokale aktionsgrupper LAG Halsnæs-Gribskov blev egentlig valgt for at sikre fordeling af EU-midler i perioden 2014-2020. Men da EU's nye landdistriktsprogram endnu ikke er på plads, tager man to år mere. Og det betyder også flere penge til uddeling.

"Vi har igen en ny ansøgningsrunde for LAG-midler med deadline 22. marts," udtaler formand for LAG Halsnæs-Gribskov Peter Plant i en pressemeddelelse.

"LAG midlerne i 2021 lægger vægt på at projekter er grønne og bæredygtige. Og så skal de leve op til vores LAG-strategi om at skabe arbejdspladser, turisme og det gode liv - de tre B'er: Beskæftigelse, Besøg og Bosætning. Da vi har endnu ikke har støttet projekter, som skaber flere muligheder for overnatning, vil der blive lagt vægt på denne type projekter, og intelligent infrastruktur er også et emne, vi gerne forfølger," fortæller Peter Plan.