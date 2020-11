Nu kan du gå til Yolates

Sport Ramløse gymnastik og Fitness starter et nyt hold. Nu er det muligt for både voksne og større børn (12år+) at dyrke Yolates hver torsdag eftermiddag mellem kl. 16.30 og 17.30

"Vi har allerede et Yolates hold tirsdag formiddag, men for at give flere mulighed for at deltage i denne fitness form, opretter vi et torsdagshold," skriver Ramløse gymnastik og Fitness i en pressemeddelelse.