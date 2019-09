Inge Fjordside foran Bavne Ager. Byggeriet er nu så godt som færdigt og slår dørene op for de første 30 beboere på mandag. Foto: Camilla Nissen.

Send til din ven. X Artiklen: Nu flytter de første ind på friplejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu flytter de første ind på friplejehjem

Gribskov - 18. september 2019 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag flytter de første 30 beboere ind på friplejehjemmet Bavne Ager i Gilleleje, der skal drives af OK-Fonden. Det oplyser chef for plejehjemmet, Inge Fjordside, som fortæller, at hun dagligt får mellem én og fem henvendelser om at få plads på hjemmet. Men modsat hvad mange tror, er alle 72 pladser endnu ikke optaget, fortæller hun.

- Der er mange på vej, både fra Gribskov og andre kommuner. Jeg får en-fem henvendelser hver dag. Nogle er visiteret og godkendt, mens andre først skal godkendes. Så vi er snart fyldt op, men der er faktisk stadig ledige boliger. Nogen tror, at der er fyldt op allerede, når de ringer, og det er lidt ærgerligt, at det er opfattelsen, når der stadig er plads. Det er jo vigtigt, vi får fyldt pladserne op, når vi har 80 ansatte, der er klar til arbejdet, siger Inge Fjordside.

Det er Gribskov Kommune, der har visitationsretten. Når en borger er godkendt, er der frit plejehjemsvalg. Inge Fjordside fortæller, at Bavne Ager gerne vil møde de nye beboere, inden de flytter ind.

- Hvis man er godkendt til en plejehjemsplads, skal man give informeret samtykke, hvorefter vi får sagen og har ansvisningrestten. Når vi får sagen, læser vi den samme dag og kontakter borgerne og besøger dem, inden de flytter ind. Nogle gange kommer de også herud på besøg inden. Man får en god kontakt på den måde og lærer dem at kende, siger Inge Fjordside.

Det er samme proces, hvis borgeren kommer fra en anden kommune. Her skal der dog gives betalingstilsagn fra den givne kommune.

- Argumentet for at komme hertil fra en anden kommune er tit, at man har børn i Gribskov, eller at bopælskommunen ikke kan leve op til garantien om at give en plejehjemsplads inden for otte uger, siger Inge Fjordside.

Noget af det, der kan forsinke processen, er det informerede samtykke, som borgeren skal give, før plejehjemmet kan tage kontakt til vedkommende.

- Det handler tit om evnerne. At man for eksempel får digital post, som man ikke læser, eller at man ikke tjekker sin postkasse, siger hun.

Siden nøglerne blev udleveret i begyndelsen af måneden, har Inge Fjordside og de øvrige ledere og ansatte haft travlt. Tiden er blandt andet brugt på at holde intro for medarbejderne og i det hele taget komme på plads, så man nu er klar til at tage i mod beboerne. Indtil videre er lidt mere end 20 ansatte tiltrådt på Bavne Ager, mens der kommer 45 nye medarbejdere til 1. oktober.

Interessen for at få job på Bavne Ager har været overvældende med over 600 ansøgninger til omkring 80 job inden for flere forskellige fagområder på friplejehjemmet