Nu får Helsinge ny trafiklegeplads

Gribskov - 08. marts 2021

Børn og forældre kan godt begynde at glæde sig. I begyndelsen af maj skal en helt ny trafiklegeplads efter planen stå klar i gågaden i Helsinge.

Leg og læring kommer til at stå i centrum for den nye legeplads.

- Formålet med legepladsen er at tiltrække flere børnefamilier til gågaden. Og så er det jo bare ekstra fint, at børnene under legen kan lære lidt om at begå sig i trafikken på samme tid, siger Pernille Søndergaard, formand for udvalget for udvikling, by og land.

Planerne om en trafiklegepladsen blev egentlig allerede vedtaget sidste sommer. Her satte byrådspolitikerne 1,5 mio. kr. af til en ny legeplads, der skulle hjælpe de trængte butikker med at skabe mere liv i den svære coronatid.

Helsinge i udvikling

I foreningen 'Helsinge - Danmarks bedste børneby' glæder man sig over, at legepladsen nu endelig bliver til virkelighed.

- Det er vigtigt, at vi viser, at der også sker udvikling i Helsinge, siger formand Kamilla Barslund, der har været med i processen med at få skabt trafiklegepladsen.

Hun er især glad over, at børnene også kan få noget livsvigtig viden med ud af deres leg.

- Som børneby glæder vi os sindssygt meget over, at legepladsen bliver en læringsplatform, der taget udgangspunkt i trafik. Det er et sårbart emne, men i Gribskov bliver alt for mange børn kørt til og fra skole. Og man kan se på udviklingen, at vores børn ikke er så sikre i trafikken længere. Der kan sådan noget som det her være med til at hjælpe, siger hun og fortæller, at legepladsen også bliver fyldt med interaktive lege, hvor børnene skal svare på spørgsmål omkring trafikregler.

Læring gennem leg

- Der kommer en stander med et hjul, og drejer man på det, begynder en speak. Så kan der komme noget info omkring trafikregler, eller det kan være en quiz. For eksempel at man skal løbe hen til det skilt, der betyder, at man ikke må cykle på en vej. På den måde lærer man gennem leg.

For Kamilla Barslund er det også vigtigt, at den nye legeplads kommer til at byde på noget for de lidt større børn.

- Der kommer til at være et stort hamsterhjul, som genererer strøm, når man løber i det. Den strøm kan man bruge til at oplade sin mobiltelefon, siger hun.

Gamle biler vender tilbage

Det er dog ikke kun nye ting, der kommer til at fylde på legepladsen. Også Lions' klassiske træbiler, der før har stået ved VP Arkaden får fast station i området mellem Nytorv og Netto.

- Det er ren nostalgi for mange voksne i Helsinge og omegn, fordi de har leget i dem, da de var små, siger Pernille Søndergaard, der også glæder sig over, at så mange foreninger er gået positive ind i samarbejdet om et nyt sted for de mindste.

- Jeg vil gerne rose samarbejdet mellem parterne i projektet. Det har fungeret rigtig godt. Og så er det naturligvis på sin plads til at takke for lån af område og vægpladsen i gågaden, siger Pernille Søndergaard med henvisning til, at Salling Group blandt andet har udlånt areal til legepladsen, ligesom Otto Hass har lånt en husvæg ud til en læringstavle.