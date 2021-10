Steen Gyldendal-Melberg er en af initiativtagerne bag omskabelsen af området ved Østre Fyr på Nakkehoved, som der nu er udarbejdet en plan for. Foto: Anna Hjortsø

Send til din ven. X Artiklen: Nu er planen klar: Drømmer om at genskabe historisk have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nu er planen klar: Drømmer om at genskabe historisk have

Lokale vil omdanne området i og ved Nakkehoved Fyr til et rekreativt område med bl.a. en naturlegeplads. Nu er de kommet drømmen et skridt nærmere med en endelig plan for området

Gribskov - 05. oktober 2021 kl. 18:07 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

En udviklingsplan for området ved Nakkehoved Fyr og Fabers Have i Gilleleje ligger nu klar. Det er tre grundejerforeninger i områder, der har fået planen udarbejdet efter dialog med Naturstyrelsen, Gribskov Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Museum Nordsjælland, Fyrkroen, naboer og borgere, der ønsker at bevare det fredede område som i dag.

Grundejerforeningernes drøm er at skabe et rekreativt område med en naturlegeplads, genskabe Fabers Have som oplevelseshave og herunder rense den eksisterende sø. De vil også opføre køkkenhave og toiletter og forlænge den eksisterende badebro. Christian Faber var fyrmester på Nakkehoved i årene 1824-45, og han etablerede i 1830’erne et haveanlæg ved det østlige fyr. Her besøgte både kongelige og det bedre borgerskab fra København haven, og den verdenskendte filosof Søren Kirkegaard og forfatter Jacob Paludan lagde også vejen forbi. En spændende historie, ifølge grundejerforeningerne, der gerne vil fortælle den og gøre den levende med projektet. Det betyder bl.a., at en oplevelseshave skal laves, hvor de gamle stiforløb skal genskabes, søen på 25 diameter skal renses og stengærdet renoveres, træer og buske skal plantes, og der skal igen være en pavillon, hvor man kan spise sin madpakke. Og en nyttehave, hvor fyrmester Faber også havde en i sin tid, indgår også i planerne. Her kan der være køkken- og frugthave, som bl.a. skolebørn kan besøge. I dag er det et fredet naturområde med krogede, vindblæste træer og en lille sø, der passer sig selv. Det vil derfor kræve dispensation at få lov at udføre projektet.

Det er området ved østre fyr på Nakkehoved, som der nu ligger en plan for. Projektgruppen skal nu rejse pengene. Illustration fra udviklingsplanen

Maritim legeplads Projektet er også kommet et skridt nærmere, hvordan naturlegepladsen skal udformes, go det bliver bl.a. med en anløbsbro, slæbested og grønne og røde bøjer. Naturlegepladsen skal nemlig have et maritimt tema, hvor børnene også kan lære om fyrtårnene og deres betydning for navigation til søs. – Vi fandt ud af, når nu vi har fyrene, at det vil være naturligt, siger Steen Gyldendal-Melberg, formand for Nakkehoved Grundejerforening, som er en af initiativtagerne. I planen er der bl.a. tre tårne inspireret af de nærliggende fyr, som udover Nakkehoved også tæller Kullen Fyr og Svinbådan Fyr. Dem vil børn kunne klatre op i og pejle sig vej i havet - som bliver dannet af sand.

Og så har den fået en ny placering fra tidligere, som Naturstyrelsen foreslog. Nemlig fra et åbent område mellem parkeringspladsen og den lille sø til en placering længere mod vest i en lysning på et skovstykke, som det ses på kortet over området. – Der er den mere skjult, og det er et mere spændende område. Der er nogle store, smukke egetræer lige der. Det bliver rigtig godt, siger Steen Gyldendal-Melberg. Da området - som er ejet af Naturstyrelsen - er en del af et strandbeskyttelsesområde, stiller det krav til, at udformningen af naturlegepladsen, bliver afdæmpet og ikke alt for synlig.

Naturlegepladsen skal have et maritimt tema, hvor børnene også kan lære om fyrtårnene og deres betydning for navigation til søs. Illustration fra udviklingsplanen

En dårlig idé – Det er stadig en dårlig idé. Sådan lyder det fra Rasmus Krochin Sørensen. Han bor på Nakkehoved og er modstander af projektet. Han har set den endelige plan, herunder den ændrede placering af naturlegepladsen, men det ændrer ikke ved hans holdning - nemlig at lade området være, som det er i dag: På naturens præmisser og uden menneskeskabte konstruktioner. – Jeg er imod projektet som en helhed både i den gamle og denne reviderede version, der er en anelse mere afdæmpet. Det gør ikke, at jeg som sådan har ændret holdning, siger han. – Jeg har valgt ikke at gå ind og sige, at dén del af projektet kunne være godt, eller dén del har vi ikke noget imod. Hvis man ser på hovedlinjerne, er der ikke noget i det her projekt, som er en god idé. Med sin hustru står han bag Facebook-gruppen "Bevar Nakkehoved“ og hjemmesiden www.nakkehoved.dk. – Vi har fået rigtig mange tilkendegivelser fra folk, der er glade for, at vi har taget sagen op. Selvom vi ikke er en forening, føler vi, at vi taler for en hel del borgere, som bakker op om det, vi mener, siger han. Er det ikke bedre at gå ind i projektet og gå på kompromis, så slutresultatet bliver bedre for jer? – Vi synes stadig ikke en dårlig idé bliver en god idé, fordi man reviderer det. Helt fra starten er det en dårlig idé, siger Rasmus Krochin Sørensen, der også påpeger, at der ligger en nyetableret legeplads to kilometer væk fra området. Steen Gyldendal-Melberg har bl.a. tidligere sagt om det, at fordi der er tale om et fredet naturområde, er udformningen af projektet underlagt strenge krav: - Jeg har hørt nogen sige, at de ikke vil have en »tivolisering« af området, men det er der ikke tale om. I og med at der er tale om et fredet område, er der meget strenge restriktioner. Når vi f.eks. laver en naturlegeplads, må den ikke være særlig bemærkelsesværdig, og vi vil gøre meget ud af, at den falder ind i naturen, sagde han.

Ikke med i budgettet Når nu planen ligger klar, så er næste skridt at finde finansieringen, fortæller Steen Gyldendal-Melberg. Projektet vil samlet set koste knap 4 millioner kroner, som bl.a. skal findes hos fonde. I foråret besluttede Kultur-, erhverv og oplevelsesøkonomiudvalget at støtte projektet med 50.000 kroner. Det er de penge, som initiativtagerne bag, har brugt af til at få udarbejdet planen og tegningerne, oplyser Steen Gyldendal-Melberg. Ansøgningen var på 200.000, men det kunne det ikke blive til, da pengene ikke på det tidspunkt kunne findes i budgettet. Fra udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger) lød det dengang, at udvalget enstemmigt havde besluttet at indstille projektet til byrådets budgetforhandlinger for 2022. Men i den budgetaftale, som politikerne for nyligt har indgået, er der ikke sat penge af specifikt til projektet. Der blev ikke plads til det, lyder det fra Morten Ulrik Jørgensen, formand for udvalget. - Men vi har fortsat vores samskabelsespulje, som de kan søge igen. Hele idéen er, at vi skal have fonde på banen, for kommunen har ikke kræfterne og økonomien. Men vi har sendt et signal fra kommunen om, at vi kan se et perspektiv i det, men vi tænker, det er fonde, der for alvor spytter i kassen, siger han. Hvis projektet lykkes, er det planen, at det skal stå færdigt i 2023. Hvis hele beløbet ikke kan rejses, vil den del af projektet, der specifikt drejer sig om genskabelsen af Fabers Have, blive prioriteret, fortæller Steen Gyldendal-Melberg. –Hvis vi kun får en mindre sum penge, der kan dække Fabers Have, så er det, vi går i gang med siger han og nævner, at det også vil være afhængigt af fondenes holdninger.