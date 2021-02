Nu bliver det igen muligt at bestille bogposer på biblioteket. Foto: Ransdal Hansen

Nu er det muligt: Hent en pose bøger på biblioteket

Gribskov - 15. februar 2021 kl. 17:59 Kontakt redaktionen

gribskov: Nu er der godt nyt til dem, der har ventet med længsel på bibliotekernes To Go-ordning. For nu kan man bestille en bibliotekspose med op til fem forskellige titler via bibliotekets hjemmeside gribskovbib.dk.

Bogposen vil være »Bibliotekarens bedste bud,« men man kan vælge mellem alle genrer og emner i bestillingsformularen.

Når bogposen er klar, får man en mail med et afhentningsnummer.

Så skal man bare sørge for at hente sin pose enten mandage eller onsdage mellem kl. 13 og 17. Første afhentningsdag er mandag 8. februar, og poserne vil stå udendørs.

Det er også muligt at reservere bøger (og andre materialer) enten via hjemmesiden, i app'en biblioteket eller bibliotek.dk.

Man kan også aflevere Som sædvanlig får man en mail eller besked, når materialet er klar til udlån. Biblioteket peger på, at det er vigtigt, at man herefter ønsker et afhentningstidspunkt via bibliotekets hjemmeside.

Også her er der afhentningsmulighed på mandage og onsdage mellem kl. 13 og 17.

Hvis man trænger til at få ryddet op i bogstakkene, kan man glæde sig over, at det i samme tidsrum også er muligt at aflevere lånte bøger og andre materialer.

Man skal bare sætte materialerne i en pose på de borde eller vogne, som er sat frem. Så registrerer personalet materialerne efterfølgende.

Hvis man er mest glad for de digitale tilbud, så er det stadig er muligt at låne op til otte lydbøger og otte e-bøger på eReolen og eReolenGO hver måned, lige som man også kan låne otte film på Filmstriben.

Se alle detaljer om To Go-ordning, reservationer mv på gribskovbib.dk. Spørgsmål til kan stilles på telefon 72 49 60 06 alle hverdage mellem kl. 10 og 14 eller på mail: biblioteket@gribskov.dk

Bibliotekerne beder om, at man - præcis som i supermarkederne og andre steder - husker de gode hygiejneregler: afstand, mundbind/visir og håndsprit, når man henter eller afleverer materialer.

