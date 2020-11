Se billedserie Anlægget i Gilleleje er topmoderne, og spildevandet renses væsentligt bedre. Foto: Gribvand Spildevand

Send til din ven. X Artiklen: Nu bliver renseanlæg lukket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu bliver renseanlæg lukket

Gribskov - 06. november 2020 kl. 04:10 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Det har længe været et prioriteret mål for Gribvand Spildevand at kunne lukke kommunens syv mindre renseanlæg, og nu er det første lukket og slukket. Det er anlægget i Smidstrup, og fremover bliver alt spildevand fra Smidstrup pumpet til Gilleleje Renseanlæg, som overtager rensningen. Det er omkring 1.500 kubikmeter i døgnet, der bliver pumpet til Gilleleje.

Anlægget i Smidstrup vil nu blive tømt og tankene oprenset. Derefter bliver der bygget et forsinkelsesbassin, hvor regn- og spildevand kan opbevares i regnvejr. Når det regner så meget, at der ikke er kapacitet i spildevandsledningerne, kan selskabet stoppe tilførslen af spildevand fra Smidstrup til Gilleleje og oplagre op til et døgns belastning i bassinet. På den måde kan forsinkelsesbassinet være med til at garantere en mere sikker drift - og sikre, at der ikke ledes urenset spildevand ud i naturen.

- Nedlukningen af renseanlægget i Smidstrup gør naturen til den helt store vinder. Det er noget, vi virkelig har set frem til - at kunne sikre en mere miljøvenlig spildevandsrensning. Det nye anlæg i Gilleleje er topmoderne og langt mere effektivt, og desuden har det væsentligt skrappere krav til rensningen. Vi kommer simpelthen til fremadrettet at passe bedre på den natur, der omgiver os, siger Jannich Petersen, som er bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand.

Ud over at spildevandet bliver renset væsentligt bedre, er lukningen af Smidstrup Renseanlæg en stor fordel for driften i Gribvand Spildevand, som får færre anlæg at kontrollere. Hvor store dele af de gamle anlæg er manuelt betjente - for eksempel prøvetagninger af spildevandet - foregår det hele elektronisk på det nye anlæg.

Frem mod 2023 vil de øvrige af kommunens seks mindre renseanlæg blive nedlagt og spildevandet koblet på Gilleleje. Næste nedlukning bliver Dronningmølle Renseanlæg, oplyser Gribvand Spildevand.