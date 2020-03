Borgmesteren tager gerne mod flere borgerdrevne forslag sammen med det øvrige byråd. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Nu bliver det nemmere at få sit forslag i byrådet

Gribskov - 10. marts 2020 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste to år har det været muligt for borgere i Gribskov Kommune at få et forslag til politisk behandling i byrådet. Det kræver bare, at forslaget får 1050 stemmer. Men borgerne har ikke ligefrem stået i kø for at stille forslag - og de seks forslag, der er kommet, har fået meget få stemmer. Således fik det mest populære forslag - at gøre det Gamle Tinghus i Helsinge til et borgerhus med kulturelt henblik - blot 63 stemmer - mens de øvrige forslag har fået tæt på nul. Nu har Økonomiudvalget så besluttet at gøre det nemmere at få et forslag til politisk behandling, så der fremover blot skal 400 stemmer til.

- Måske har vi sat barren for højt i forhold til, hvor mange, der skal skrive under - vi kan også se, at der er meget få kommuner rundt omkring, der har succes med det. Det er ellers en direkte måde at få et byråd til at tage stilling til en sag. Men nu har vi mere end halveret det antal underskrifter, der skal til, og håber, at folk finder ud af, at det er en meget god idé, siger borgmester Anders Gerner Frost, der peger på, at der ellers er mange engagerede borgere i kommunen.

- Det sjove er, at der ellers lige har været 165 mennesker til workshop om fremtidens fællesskaber under overskriften Vores Gribskov, og vores byrådsmøder ude i lokalsamfundene er også ret succesfulde. Men af en eller anden grund har borgerdrevne forslag ikke vundet gehør, siger borgmester Anders Gerner Frost.

En anden udfordring, mener borgmesteren, er, at der skal bruges NemID, når man skal stille et forslag.

- Det kunne være en af ulemperne. Men det er et vilkår, for vi er nødt til at vide, hvem der stiller et forslag, siger han.

Udvikler lokaldemokrati

Han opfordrer borgerne til at tænke i forslag, som man fra kommunens side ikke har haft øje for.

- Det kan være på miljøområdet eller en enkeltsag, som man så med mobilmasten i Dronningmølle. Det kunne også være et tema om affaldssortering. Det kunne være sjovt at se, om der er nogle steder, hvor vi ikke er skarpe nok. Men måske kan de meget få forslag være et signal om, at vi har en god fornemmelse af, hvad borgerne gerne vil. Muligheden skal dog stadig være der, siger borgmesteren.

Han opfordrer også borgere, der ikke er med lokalråd, borgerforeninger og lignende - til at se det som en mulighed at være aktive på.

- Vi har et ønske om at udvikle lokaldemokratiet og se på, hvordan vi åbner vores politiske fora op, siger han.

Når en borger stiller et forslag, der lever op til kommunens retningslinjer, bliver det offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor andre borgere så kan tilkendegive deres støtte til forslagene ved at stemme på dem.

Via dette link kan der stilles forslag: https://www.gribskov.dk/politik/borgerdrevne-forslag/

Forslaget om at sænke grænsen for underskrivere til 400 skal endeligt behandles i byrådet i aften, tirsdag.