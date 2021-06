Nu åbner smedjen igen: - Vi har savnet det

Se billedserie Ole Widriksen er en af de frivillige smede i Laugø, hvor de besøgende kan lave deres egen hestesko i smedjen. Foto: Niels Idskov

Gribskov - 27. juni 2021 kl. 18:15 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Fra onsdag den 30. juni er det igen muligt at opleve smedehåndværket på nærmeste hold. Laugø Smedje har hen over sommeren åbent to gange om ugen, hvor man kan se de fire frivillige smede en hestesko.

Og hvis man selv har lyst til at slå på det rødglødende jern og lave en hestesko under smedenes vejledning, er der også mulighed for det.

Laugøs smede, der holder gang i det gamle håndværk, har set frem til at åbne dørene igen. Sidste år måtte smedjen holde lukket på grund af corona-epidemien.

- Det var ikke hyggeligt for os fire smede. Vi savnede at komme ud og vise vores fag og tale med folk. Vi er glade for, at vi nu kan starte igen, lyder det fra Ole Widriksen, en af Laugøs frivillige smede.

Det er gratis at komme på besøg i smedjen, hvor man også kan kaste sig over et hestesko-spil: Her vinder den, der får kastet flest hestesko på pælen.

- Det er en meget stor succes. Det er ikke mange steder, man kan prøve det, siger Ole Widriksen.

De senere år har der været 500 besøgende hver sommer, fortæller han.

- Både fra Danmark og udlandet.

Smedjen i Laugø har eksisteret i mere end hundrede år i bygningen på Laugø, hvor hvervet kan spores tilbage til 1600-tallet.

Laugø Smedje holder åbent 30. juni- 12. august på onsdage og torsdage klokken 11-16 på Laugø Byvej 2, Laugø, 3200 Helsinge.

Det er ikke nødvendigt med et corona-pas, men de gældende corona-restriktioner om bl.a. afstand vil blive overholdt.

Der er desuden åbent i efterårsferien den 19.-21. oktober.